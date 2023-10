Paredes, il dato che fa sperare i tifosi della Roma: le conseguenze

Paredes è un giocatore della Roma; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista giallorosso

La Roma, nell’ultima sessione estiva di mercato, ha cambiato molto soprattutto a centrocampo; uno dei pilastri di questo reparto, per i giallorossi, era Matic ma la sua avventura nella capitale si è interrotta in maniera decisamente brusca. Al suo posto i giallorossi hanno regalato a Mourinho un giocatore del livello di Paredes; l’argentino ha il compito di andare a prendersi sulle spalle il centrocampo della Roma.

Missione per nulla semplice ma il ragazzo ha le qualità per diventare un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco giallorosso. In questa stagione Paredes sta dimostrando il suo valore; gli manca ancora la giusta continuità di rendimento ma piano piano sta raggiungendo il cento per cento della condizione fisica.

Come ha giocato Paredes nell’ultima partita Roma Frosinone

Nell’ultima partita di campionato, la Roma ha ospitato il Frosinone; un match che, considerando anche quanto successo in casa del Genoa, andava vinta senza se e senza ma. I giallorossi hanno raggiunto il loro obiettivo grazie al solito gol di Lukaku e alla rete di Pellegrini.

Una partita dove, tra i principali protagonisti, non possiamo non menzionare Paredes; il centrocampista argentino ha disputato una buonissima partita sia in fase di interdizione sia in impostazione dimostrando di essere un giocatore completo e utile in entrambe le fasi di gioco. Prestazione importante quella fornita da classe 1994 che ora vuole trovare continuità per portare la sua Roma il più in alto possibile.

Fantacalcio: i voti di Paredes

Un giocatore che può rivelarsi fondamentale all’interno del sistema di gioco giallorosso; Paredes, però, può rappresentare una soluzione importante anche a livello fantacalcistico. A livello di bonus è in grado di dare un contributo determinante grazie alla sua capacità di calciare punizioni e calcio d’angolo.

L’esordio in campionato, contro la Salernitana, è stato bagnato dall’assist per Belotti che gli ha regalato il sette e mezzo in pagella. Non benissimo le partite contro Verona e Milan in cui sono arrivati due cinque. Meglio in casa con l’Empoli; partita dove ha guadagnato un sei e mezzo.

Altre due prestazioni al di sotto del suo livello contro Torino e Genoa in cui ha ottenuto, rispettivamente, un cinque e mezzo ed un cinque. Molto meglio nell’ultima uscita; in casa con il Frosinone è arrivato un sei e mezzo.

Paredes come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Roma ha un profilo Instagram dove è solito andare a commentare i risultati della sua squadra. Non ha fatto eccezione la partita contro il Frosinone vinta per due a zero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leandro Paredes (@leoparedes20)

Paredes nella probabile formazione di Cagliari Roma

La prossima partita di campionato vedrà la Roma fare visita ad un Cagliari reduce dalla sconfitta di Firenze ed in grande difficoltà in questo inizio di stagione. Anche la partenza dei giallorossi non è stata delle migliori e ora i ragazzi di Mourinho non possono far altro che vincere. Serve dare continuità di risultati, bisogna conquistare i punti necessari a risalire la classifica.

Uno dei protagonisti sarà senza dubbio Paredes; l’argentino avrà il compito di prendere per mano il centrocampo, gestire ritmi e tempi di gioco e provare a rendersi pericoloso sulle palle inattive.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista. Rui Patricio; N’Dicka, Cristante, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Paredes, Bove, Kristensen; Dybala, Lukaku

Paredes nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Fino a questo momento, Paredes ha giocato tutte e sette le partite disputate dalla Roma in campionato; una dimostrazione di come i giallorossi vogliono costruire il loro centrocampo intorno all’argentino. Andiamo a vedere le statistiche del giocatore fino a questo momento

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: tre

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.8

Paredes, regista con una maglia importante: grande responsabilità

La maglia numero sedici non può essere considerata una maglia normale; nella Roma è stata indossata da De Rossi e il centrocampista azzurro è stato, senza dubbio, uno degli uomini più importanti nei suoi anni in giallorosso. Ecco perché decidere di indossare una maglia così pesante mostra come Paredes sia un giocatore di grande personalità.

Nuova avventura in giallorosso per l’argentino che conosce molto bene la piazza e questo può rappresenta, senza ombra di dubbio, un punto a favore del centrocampista. Sul campo la squadra si aspetta molto da un giocatore con le sue qualità; fino a questo momento Paredes ha fatto vedere solo a tratti quello che può dare al reparto giallorosso. Bisogna dare continuità di prestazione in modo da risultare sempre più importante.

Nel corso della sessione estiva di mercato la Roma ha notevolmente alzato il tasso tecnico del proprio centrocampo con due giocatori del calibro di Paredes e Aouar. I giallorossi sembrano dover ancora trovare la giusta quadra per far funzionare tutto il proprio potenziale tecnico; Paredes rappresenta senza dubbio un punto a favore di una squadra che vuole essere grande protagonista in questa stagione.