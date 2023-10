Un titolarissimo a rischio: la novità di Inzaghi anti-Benfica

L’Inter cerca la prima vittoria stagionale in Champions League nel match di San Siro contro il Benfica: i possibili schieramenti di Inzaghi e Schmidt

L’Inter ospita il Benfica nel primo match stagionale in Champions League al ‘Meazza’ dopo il pareggio all’esordio in casa della Real Sociedad. Simone Inzaghi ritrova a distanza di pochi mesi la compagine di Schmidt, eliminata nel doppio incrocio dei quarti di finale della scorsa edizione.

Formazione praticamente fatta per nove undicesimi per il tecnico piacentino, che nella rifinitura della vigilia ha provato anche Darmian avanzato come quinto di centrocampo al posto di Dumfries, spremuto nelle ultime gare dei nerazzurri vista la recente indisponibilità di Cuadrado (il colombiano recupera per stasera e sarà in panchina). Oltre al difensore italiano e al nazionale olandese, a giocarsi una maglia da titolare è anche Pavard: due saranno in campo dall’inizio contro il Benfica, mentre il terzo si accomoderà in panchina. Inzaghi scioglierà il dubbio solo dopo l’ultima sgambata mattutina ad Appiano Gentile e la riunione tecnica del pomeriggio. Per il resto rientreranno dal primo minuto Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e capitan Lautaro Martinez rispetto alla trasferta di Salerno, con Frattesi ancora out e che spera di recuperare per la gara col Bologna in campionato prima della sosta.

In casa Benfica – KO a sorpresa nella prima contro il Salisburgo – ballottaggio tra l’ex Joao Mario e Neres nel trio dei trequartisti insieme a Di Maria e Rafa Silva dietro l’unica punta Musa. Tra i pali ci sarà invece Trubin, obiettivo di mercato in estate dei nerazzurri prima del trasferimento del giovane ucraino a Lisbona.

Champions League, Inter-Benfica: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Benfica, match della seconda giornata del Gruppo D di Champions League e in programma al ‘Meazza’ di Milano alle ore 21, sarà arbitrato dall’olandese Makkelie (Dieperink al VAR). La gara di San Siro verrà trasmessa live in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati sui canali satellitari di Sky Sport.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, de Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Cuadrado, Asllani, Klaassen, Stankovic, Sanchez, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Arnautovic, Frattesi, Sensi (fuori lista)

Squalificati: –

Diffidati: –

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Otamendi, Morato, Aursnes; Neves, Kokcu; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa. A disposizione: Soares, Kokubo, Araujo, Jurasek, Bernat, Gouveia, Florentino, Chiquinho, Neres, Tengstedt, Cabral, Guedes. Allenatore: Schmidt

Indisponibili: Joao Victor

Squalificati: Antonio Silva

Diffidati: –