Juventus nerazzurra: tripla cessione per il grande colpo dai rivali

La Juventus sta già pensando al mercato e, per raggiungere il grande obiettivo, sembra pronta ad una tripla cessione

Inizio di stagione altalenante per la Juventus; il bilancio dei bianconeri dice quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. Alternanza di prestazione da parte dei ragazzi di Allegri; l’ottima partita fornita contro la Lazio è in netto contrasto con quanto fatto vedere sia sul campo del Sassuolo sia in casa dell’Atalanta. Una squadra che sembra dover ancora decidere che strada intraprendere per vivere da assoluta protagonista questo campionato.

La Juventus, infatti, deve assolutamente lottare per lo scudetto considerando sia il valore della rosa sia il fatto di non disputare le coppe. Poter preparare gli impegni di settimana in settimana è una dato che deve assolutamente essere considerato e può risultare determinante nel corso della stagione. I bianconeri, però, stanno già pensando al futuro e a come rinforzare la rosa.

Tra gli obiettivi troviamo, senza ombra di dubbio, un difensore centrale; la Juventus sembra voler fare un grande colpo nel reparto difensivo. Piace, e non poco, Scalvini dell’Atalanta. Il classe 2003 sta dimostrando di essere un giocatore forte con ancora margini di crescita e la possibilità di andare ad imporsi in un club come quello bianconero.

La società bergamasca, però, non ha nessuna intenzione di privarsi del difensore e, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, ha rifiutato trenta milioni di euro del PSG. L’Atalanta chiede cinquanta milioni ma la sensazione è che a quaranta si possa chiudere; la Juventus spera di trovare questa cifra da diverse cessioni.

Calciomercato Juventus, obiettivo Scalvini: le cessioni che aiutano i bianconeri

I bianconeri, per andare a rinforzare la difesa, hanno messo come obiettivo Scalvini dell’Atalanta; operazione per nulla semplice considerando la richiesta di cinquanta milioni da parte dei bergamaschi. Come detto a quaranta sembra si possa trovare l’accordo.

La Juventus dunque ha bisogno di cedere e sono diversi i giocatori da cui poter ricavare questa cifra; quindici/venti milioni possono arrivare da uno tra Kostic ed Iling considerando come sulla corsia di sinistra ci sia diversa abbondanza.

I restanti venti/venticinque milioni, invece, possono entrare nelle casse bianconere da Soulé e De Winter, entrambi in prestito che stanno facendo molto bene. Il primo si sta mettendo in mostra al Frosinone mentre il secondo è uno dei punti fermi del Genoa di Gilardino. La Juventus spera che i due possano essere riscattati in modo da ricevere una buona cifra da poter reinvestire sul mercato; il piano per arrivare a Scalvini sembra essere già partito.