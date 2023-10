Poco spazio in campionato e tante offerte: il futuro del difensore della Juve

Le parole del padre del giovane difensore olandese classe 2005 a disposizione di Massimiliano Allegri

Nonostante il pochissimo spazio, praticamente nullo, trovato da Dean Huijsen in questo inizio di campionato con la Juventus, il padre del calciatore ha le idee ben chiare sul suo futuro.

Il roster a disposizione di Massimiliano Allegri per la stagione 2023/2024 è formato da molti calciatori prodotti del settore giovanile che hanno ben figurato in primavera. Tra questi, oltre ai più affermati Fagioli e Miretti, c’è anche Dean Huijsen. Il promettente difensore olandese, che ha avuto più di qualche richiesta in questa estate, è rimasto alla Juventus, dove rappresenta un’alternativa al terzetto titolare proposto dal tecnico livornese. Tuttavia il classe 2005, sempre in panchina in questo avvio di campionato, non ha ancora messo piede in campo, rimanendo a guardare i compagni nelle prime sette gare.

Le parole del padre di Dean Huijsen

Il padre del giovane calciatore olandese, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha fatto il punto sulla situazione del ragazzo, approfondendo le possibilità di mercato che si erano presentate in estate.

“C’erano anche alcune grandi squadre che seguivano da vicino la situazione, ma non avevano davvero alcuna possibilità. L’unico club in cui vogliamo essere è la Juve e non pensiamo di poter essere in un club migliore adesso di qui” ha dichiarato l’olandese. Un messaggio importante che ribadisce, nonostante il poco spazio trovato, la volontà assoluta di restare a Torino e trovare minuti all’interno delle rotazioni di Massimiliano Allegri.