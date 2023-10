DIRETTA Serie A, Fiorentina-Cagliari 2-0: Raddoppio viola LIVE

Ultima partita della settima giornata di Serie A, Fiorentina-Cagliari verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

In attesa della tre giorni europea, la settima giornata di campionato si chiude questa sera con Fiorentina-Cagliari. Una sfida che mette in palio punti importanti per le zone europee e per la lotta salvezza e che avrà un sapore agrodolce per Claudio Ranieri.

Grande ex della serata, il tecnico testaccino dopo la splendida promozione della scorsa stagione è finito sulla graticola visto l’ultimo posto in classifica. La squadra sarda ha sin qui raccolto solamente due punti e ha bisogno di una sterzata per risollevare la testa. L’undici di Vincenzo Italiano, dal canto suo, vuole riscattarsi dopo il pareggio in casa del Frosinone e sfruttare al meglio il fattore campo. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio “Artemio Franchi” in tempo reale.

Fiorentina-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma lunedì 2 ottobre alle 20.45, Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa sia su DAZN, che su Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Dunca, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Hatzidiakos, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter e Milan 18 punti; Napoli e Juventus 14; Atalanta 13; Fiorentina* e Lecce 11; Bologna 10; Frosinone, Torino, Sassuolo e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese 4; Salernitana ed Empoli 3; Cagliari* 2.

*una partita in meno