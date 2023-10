DIRETTA Serie A, Udinese-Genoa: le formazioni UFFICIALI | LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra l’Udinese di Sottil e il Genoa di Gilardino in tempo reale

L’Udinese ed il Genoa si affrontano in Friuli in una gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni il cui morale è diametralmente opposto dopo i risultati del turno infrasettimanale che sarà diretta dall’arbitro Mariani della sezione di Aprilia.

Reduci dal pesante ko 4-1 in trasferta contro i campioni d’Italia del Napoli, i bianconeri di Andrea Sottil sono ancora a caccia del primo successo stagionale. Tre punti che sarebbero fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione ed evitare un sempre più probabile ribaltone in panchina. I rossoblu di Alberto Gilardino, al contrario, vengono da un roboante successo sempre per 4-1 contro la Roma al quale vogliono dare seguito per avvicinarsi alle zone nobili della classifica e candidarsi ad essere la sorpresa del campionato. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra le due squadre su questo campo risale al novembre del 2021 quando ci fu un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra Udinese e Genoa live in tempo reale.

Probabili Formazioni Udinese-Genoa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Pereyra, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca. All. Sottil

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 18 punti, Milan* 18, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Bologna* 10, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio* 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Salernitana* 3, Udinese 3, Empoli* 3, Cagliari 2.

*una partita in più