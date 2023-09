Via libera di Inzaghi: colpo argentino per l’Inter

L’Inter pensa al presente ma guarda anche già al futuro. Nel mirino un giovane fantasista argentino: la situazione

Il grande avvio di stagione dell’Inter è stato macchiato solamente dalla sconfitta contro il Sassuolo del turno infrasettimanale, motivo per cui la truppa di Inzaghi dovrà ripartire al più presto già contro la Salernitana alla vigilia della prossima gara di Champions.

Partite ravvicinate che non ammettono repliche per i nerazzurri, che dovranno alzare la tensione nuovamente, al netto dei recenti problemi fisici di alcuni interpreti. L’attacco è chiaramente depotenziato dall’infortunio di Marko Arnautovic, che priva l’allenatore meneghino di una scelta importante nell’ambito delle rotazioni.

Intanto, al netto dei verdetti di campo, l’Inter è anche già proiettata al futuro, e pensa proprio a potenziare l’attacco, con un nome che torna in auge per il mercato di Serie A. In vista della stagione 2024/25, ritorna a fare capolino il profilo del giovane argentino Thiago Almada, fantasista di proprietà dell’Atlanta United che ha fatto benissimo in MLS.

Calciomercato Inter, Almada nel mirino: la stella argentina che piace ai nerazzurri

Stando a quanto evidenziato da ‘Fichajes.net’ l’Inter per la prossima annata punta a migliorare proprio la zona offensiva, e tra i calciatori che ha catturato maggiore interesse c’è proprio Almada, che sta dominando negli Stati Uniti dopo gli inizi in patria.

Il classe 2001 argentino, paragonato anche a Leo Messi, ha già vinto il Mondiale nel 2022, e quest’anno ha messo a referto finora 10 gol e ben 14 assist in MLS. Numeri molto intriganti per un trequartista rapido e qualitativo dalle capacità sopraffine e dall’enorme potenziale.

Come evidenziato dal portale iberico per Almada ci sarebbe anche il benestare dello stesso Simone Inzaghi, che avrebbe dato il via libera all’eventuale arrivo dell’argentino. Nel caso sarebbe un colpo di rilievo per il club meneghino, che andrebbe ad incrementare il valore tecnico della zona offensiva, con un altro argentino dopo Lautaro Martinez, peraltro compagno di nazionale dello stesso classe 2001, che ha fatto parte della spedizione in Qatar. In passato Almada era stato anche accostato al Napoli.