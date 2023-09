Pirlo a rischio esonero: la situazione molto tesa in casa Samp

La Sampdoria di Pirlo continua a non vincere in Serie B. Allenatore già a rischio esonero: tutti gli aggiornamenti

Una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. È questo il preoccupante bottino della Sampdoria di Andrea Pirlo, che con i 2 punti di penalizzazione naviga in piena zona playout a quota 3 punti.

La squadra blucerchiata è andata ko anche sul campo del Como nel turno infrasettimanale. “C’è grande amarezza dopo un primo tempo normale. La partita ce l’avevamo in mano ma quando commetti un errore lo paghi e noi lo paghiamo sempre”, ha dichiarato l’ex Juventus nel post partita. “Non abbiamo la forza di reagire in questo momento. Paghiamo un po’ d’ingenuità e non abbiamo la giusta concentrazione e la giusta cattiveria per vincere i duelli e se non lo abbiamo capito dopo sette giornate che la Serie B è così diventa dura”. La posizione dell’allenatore, dopo due pareggi e ben quattro sconfitte, è già sotto osservazione.

Sampdoria, le ultime sulla panchina di Andrea Pirlo

Il tecnico ex Juve non è ancora a rischio esonero, ma la sua posizione è sotto osservazione e la società si aspetta un deciso cambio di rotta nei prossimi turni.

Decisive saranno le prossime sfide, soprattutto le due prima della sosta contro Catanzaro (a Marassi) e ad Ascoli. L’unica vittoria blucerchiata risale allo scorso 19 agosto, alla prima di campionato, da quel momento solo pareggi o sconfitte. Pirlo è ora chiamato alla svolta per scongiurare l’esonero.