Infortunio grave e stop lungo, ora tocca a Carlos Augusto

Carlos Augusto sta cercando di mettere in mostra le proprie abilita con la maglia dell’Inter. L’infortunio potrebbe regalargli la prima grossa chance

Durante la sua prima stagione in Serie A Carlos Augusto ha brillato con il Monza, passando in estate all’Inter. I nerazzurri sulla stessa fascia hanno Federico Dimarco, pilastro dello scacchiere di Inzaghi. Per via di un infortunio, il brasiliano potrebbe avere la sua prima grande chance.

Carlos Augusto è arrivato a Milano per sostituire Robin Gosens. Il tedesco in nerazzurro non è mai riuscito ad incidere, complici gli infortuni ma anche uno straordinario stato di forma che accompagna Federico Dimarco da più di un anno. Il miglior terzino sinistro della scorsa Champions League è infatti quasi insostituibile per Mister Inzaghi, per questo anche il brasiliano ex Monza fatica, al momento, a ritagliarsi dello spazio.

Nel corso della stagione, però, le cose potrebbero cambiare. Le partite sono tantissime e nel calcio moderno con cinque cambi tutti hanno la possibilità di giocare un minutaggio piuttosto alto. Salvo infortuni fisici, la grande occasione arriverà anche per Carlos Augusto che dovrà dimostrarsi all’altezza di essere titolare in un grande club come l’Inter.

Intanto, però, potrebbe comparire un’altra possibilità per quanto riguarda la nazionale. L’ex esterno del Monza, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia verdeoro nella sua carriera e il momento adatto potrebbe essere arrivato. Il Brasile, infatti, perderà per lungo tempo Caio Henrique, terzino sinistro del Monaco, per via di una lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Carlos Augusto: il no all’Italia di Spalletti potrebbe valere la convocazione con il Brasile

Luciano Spalletti ha provato a convocare nella nazionale italiana Carlos Augusto, che per ora mette in stand-by, in attesa di una chiamata dal Brasile. Per realizzare il suo sogno, però, non può accontentarsi di un ruolo da comprimario nell’Inter di Inzaghi.

Carlos Augusto è nato e a Campinas in Brasile con il sogno di giocare per la Selecao un giorno. Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dei verde oro, fino all’under 20, ma non è mai stato chiamato in nazionale maggiore. Lo scorso campionato ha attratto l’attenzione di qualche addetto ai lavori brasiliano e il passaggio all’Inter aumenta le possibilità di convocazione.

L’ex giocatore del Monza ha anche attirato i desideri di Luciano Spalletti, Ct della nostra nazionale. Per via delle sue origini italiane, infatti, Carlos Augusto potrebbe essere convocato in Azzurro. Al momento, però, sta attendendo la chiamata del Brasile, che per via dell’assenza di Caio Henrique potrebbe arrivare prima del previsto. Per questo, la competizione per la fascia sinistra dell’Inter si infiamma più che mai.

Simone Giri