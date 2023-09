Allegri ha già l’accordo: la Juve lo compra con 20 milioni

Allegri non molla la presa e ha già raggiunto un accordo: per 20 milioni di euro può approdare alla Juventus a gennaio

Nel derby che ha permesso all’Atletico Madrid di superare il Real Madrid 3-1, Alvaro Morata è stato certamente l’uomo decisivo. Una doppietta che gli ha permesso di raggiungere in vetta alla classifica marcatori della Liga Robert Lewandowski e Jude Bellingham.

Un rammarico per la Juventus e soprattutto per Massimiliano Allegri, considerando quanto il tecnico toscano volesse il ritorno del giocatore spagnolo per una terza esperienza con la maglia della Juventus. Un nome che non sembra affatto essere sparito dai radar bianconeri: dalla Spagna infatti sottolineano come a gennaio potrebbe essere possibile un nuovo assalto.

Juventus, Allegri non molla Morata: l’attaccante pronto a dire sì

Morata si sta rivelando una pedina importante per il ‘Cholo’ Simeone: 5 gol in altrettante gare di campionato, tutte disputate da titolare ad eccezione della sfida contro il Real Betis, in cui è partito dalla panchina.

Segno che, nonostante un contratto in scadenza a fine stagione, sia un uomo importante per il tecnico dei ‘Colchoneros’. Sarà quindi difficile provare a strapparlo al club spagnolo a gennaio, ma la Juventus, riferiscono dalla Spagna, farà un tentativo. Lo riporta ‘todofichajes’, che sottolinea come Allegri avrebbe fortemente voluto il giocatore a Torino in estate, ma la proprietà non ha voluto sborsare i 20 milioni di euro che l’Atletico Madrid chiedeva.

Dalla Spagna affermano però come la Juventus tornerà alla carica nel corso del mercato invernale. Simeone sta lavorando per recuperare a pieno Memphis Depay e, una volta tornato al 100% della condizione, sarà l’olandese la prima scelta per l’attacco del tecnico argentino. Ecco quindi che si aprirebbe una porta per la cessione di Morata, che tornerebbe volentieri alla Juve e che sarebbe già pronto a dire sì ad Allegri. La richiesta dell’Atletico Madrid però sarebbe la stessa, nonostante un contratto in scadenza a fine stagione. Se la società bianconera dovesse dunque versare 20 milioni di euro potrebbe cominciare la terza avventura di Morata nel capoluogo piemontese. Allegri ha già l’accordo: tutto a questo punto sembra dipendere dalla dirigenza.