Che fine ha fatto Marco Giampaolo? Dopo la Sampdoria, ecco cosa fa oggi

Il curriculum di Giampaolo è ricco ma l’ultima esperienza in panchina ha avuto un finale amaro. Ecco le ultime voci sul prossimo incarico.

Nato a Bellinzona, ma italiano a tutti gli effetti, Marco Giampaolo è un classe 1967 che ha saputo farsi conoscere come allenatore e che vanta un passato degno di nota sulle panchine di A.

Ex centrocampista, anche lui fa parte di quella folta schiera di atleti professionisti che, al momento del ritiro, hanno scelto di proseguire oltre negli ambienti calcistici – ma in veste di allenatori.

Una breve scheda su di lui ne evidenzierà l’ultima esperienza in panchina, che segue a tante altre da quasi vent’anni ad oggi. Al momento Marco Giampaolo fa parte della folta lista degli allenatori svincolati ma, visto il ricco curriculum fatto di esperienze un po’ ovunque, c’è da scommettere che sarà presto di nuovo alla guida di una nuova squadra. Le ultime indiscrezioni.

L’ultima esperienza di Marco Giampaolo alla Sampdoria

Peculiarità del percorso professionale di Marco Giampaolo è che, tranne la prima esperienza di allenatore con l’Ascoli nella stagione 2004/2005 in B, al Brescia ancora in B e alla Cremonese in Lega Pro, il tecnico ha sempre allenato nel massimo campionato nazionale, evidentemente conservando sempre un certo appeal nella categoria dei mister.

Le ultime avventure di Giampaolo lo hanno visto al Milan: con i rossoneri firmò nel 2019, ma i il percorso durò pochi mesi per via di un inizio di stagione molto problematico e fatto di 4 sconfitte nei primi 7 incontri della massima serie. Arrivò l’esonero, cui si sommò quello al Torino nel gennaio 2021 – vale a dire un’altra panchina che non si rivelò per lui foriera di buoni risultati. Terzultimo posto in classifica e 9 sconfitte in 18 partite costituirono infatti le ragioni alla base del nuovo stop anticipato di Marco Giampaolo.

Tra inizio 2022 e l’ottobre dello stesso anno, Marco Giampaolo fu una seconda volta alla Sampdoria. In questa piazza alla prima stagione ottenne una non facile salvezza, ma alla seconda due pareggi e sei sconfitte in otto gare di campionato furono determinanti per la scelta di sollevarlo dall’incarico. La seconda avventura del tecnico alla Samp fu dunque molto meno felice della prima, che lo vide ottenere buoni piazzamenti finali in classifica di Serie A in tre stagioni tra il 2016 e il 2019.

Peraltro quella del campionato 2022/2023 è stata la peggior partenza della storia del club di Genova in Serie A, in un torneo che poi la vide retrocedere a fine stagione.

Cosa fa oggi Giampaolo?

Negli ultimi mesi, in pieno calciomercato, il nome di Marco Giampaolo – allenatore svincolato – è stato fatto in più occasioni e non è di certo rimasto nascosto nel cassetto. Per esempio l’ipotesi di un incarico a lui è emersa al momento della scelta del nuovo allenatore del Lecce, ma in ballo nello scorso giugno c’erano anche i nomi di Filippo Inzaghi, Andrea Pirlo, Cristiano Lucarelli e Rolando Maran.

Alla fine la scelta è ricaduta su Roberto D’Aversa, che si è legato al club salentino dallo scorso luglio, per provare a cogliere l’obiettivo della società ovvero il ritorno in Serie A già dalla prossima stagione.

Si è parlato della possibilità di un ritorno di Giampaolo sulla panchina blucerchiata, ma di fatto escludendone una effettiva realizzazione. Negli ultimi tempi è circolata anche la voce di un interessamento dell’Empoli, la cui panchina di Paolo Zanetti era diventata bollente dopo la complicatissima partenza del club in Serie A stagione 2023/2024.

Anche in questo caso però l’ipotesi non si è concretizzata, avendo l’Empoli preferito Andreazzoli a Giampaolo, non senza aver valutato l’operazione assieme ad altre possibili opzioni.

Da notare che già in passato Giampaolo è stato alla guida della formazione toscana, dato che fu in grado di portare l’Empoli ad una salvezza tranquilla nella stagione 2015/2016 di Serie A. Al momento il tecnico resta a libro paga Samp fino a giugno 2024 o comunque finché resterà senza una nuova panchina.