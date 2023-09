Serie A, Torino-Roma 1-1: Zapata risponde a Lukaku

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita al Torino in una gara valida come posticipo che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che vanno a caccia di conferme che sarà diretta dall’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata.

Reduci dalla vittoria in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol nella partita di esordio della fase a gironi di Europa League, i giallorossi di José Mourinho vogliono dimostrare di essere usciti dalla crisi e dare seguito al roboante successo per 7-0 ottenuto la settimana scorsa contro l’Empoli. L’obiettivo è centrare i tre punti per agganciare in classifica proprio gli avversari odierni. Ma anche i granata di Ivan Juric sono in un buon momento e puntano ad ottenere la terza vittoria di fila dopo quelle contro il Genoa e la Salernitana per affacciarsi ai quartieri alti della graduatoria e candidarsi a sorpresa del campionato. La sfida sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. La passata stagione, su questo stesso campo, i capitolini si imposero con il punteggio di 1-0 grazie al rigore siglato da Dybala. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Roma

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; El Shaarawy, Dybala; Lukaku. All. Mourinho

