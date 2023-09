Destino scritto per Allegri: “Lascia la Juve”

Arrivano le dichiarazioni sul tecnico livornese: il futuro appare davvero scritto. Ecco le parole del noto giornalista

La Juventus può lottare davvero per lo Scudetto? È un interrogativo che si stanno ponendo un po’ tutti in questi giorni.

Una squadra, come quella bianconera che non gioca le coppe, appare obbligata a provare a conquistare il campionato italiano. Non sembra, però, dello stesso avviso Massimiliano Allegri, che ha messo davanti a tutti Inter, Milan e Napoli. Ivan Zazzaroni sta di fatto dalla parte del tecnico livornese: “Per vincere lo scudetto, Allegri dovrebbe compiere un autentico miracolo, sperando al tempo stesso nel fallimento non di una ma di tutte e tre le big – afferma sul Corriere dello Sport -. Chi, non essendo tifoso schierato, considera questa Juve da scudetto, non aspetta altro che Allegri fallisca per rilanciare la litania del tecnico superato e finito”.

Juventus, Allegri e un futuro già segnato: il parere di Zazzaroni

Poi arriva il ‘pronostico’ sul futuro di Massimiliano Allegri. Secondo Zazzaroni il destino del tecnico livornese, sulla panchina della Juventus, appare segnato:

“Opinione strettamente personale, a giugno Allegri lascerà il club bianconero – prosegue -, con un anno di anticipo anche per salvaguardare il fegato dei suoi numerosi antipatizzanti”.

Poi Zazzaroni ritorna sugli obiettivi della Juventus, rafforzando il concetto che una qualificazione in Champions sarebbe un successo: “Quanto vale realmente questa squadra? Un’ottantina di punti, dunque un terzo o un quarto posto: non la ritengo molto più forte di Lazio, Roma e Atalanta. Certo, se fosse arrivato Lukaku o Berardi, oggi di stretta attualità, avrei fatto altri discorsi”.