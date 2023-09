De Ligt è finito ai margini del Bayern: pronto il ritorno in Serie A

Un vecchio top player della Serie A pensa al ritorno, inizia la sfida tra le big per accaparrarselo

Il calciomercato non dorme mai, anche adesso che la stagione sta entrando nel vivo e la sessione estiva si è da poco conclusa. Anzi, i direttori sportivi iniziano già a preparare le strategie per il prossimo futuro, cercando una pianificazione anticipata sulla base di cosa può essere utile o sulle possibili occasioni che il mercato può offrire.

E’ già il momento di primi bilanci e dopo le prime gare stagionali ci si può accorgere che qualcosa magari non è andato per il verso giusto. Oppure pensare a rinforzarsi in una ottica di lungo periodo. Arrivano già segnali di una certa importanza da provare a cogliere. E il mercato per la Serie A potrebbe infiammarsi con il ritorno improvviso di un grande ex, che ha lasciato il nostro campionato ma al momento non è affatto felice, anzi.

De Ligt ‘in disgrazia’ al Bayern Monaco, la Juventus ci ripensa ma attenzione al testa a testa

Parliamo di Matthijs de Ligt, per il quale lo scorso anno il Bayern Monaco aveva fatto un grande investimento. In Germania, però, l’olandese è finito indietro nelle gerarchie e Tuchel non lo ‘vede’ più.

La preferenza va nettamente verso la coppia Kim-Upamecano, con de Ligt che dopo i primi 45 minuti giocati nella sfida persa in Supercoppa con il Lipsia non è più entrato da titolare e ha raccolto solo spezzoni per un totale di 36 minuti. Ecco perché l’insoddisfazione per lui potrebbe crescere e fargli accettare eventuali proposte in Inghilterra o proprio nel nostro campionato.

Inevitabile un possibile accostamento alla Juventus, che potrebbe riprenderlo, magari sfruttando i buoni rapporti con Rafaela Pimenta. Ma attenzione anche al Milan. I rossoneri potrebbero essere molto interessati all’olandese, anche perché Simon Kjaer sembra arrivato alla fine del suo ciclo con il Diavolo.