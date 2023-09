Milan, come sta Maignan: il comunicato UFFICIALE dopo gli esami

Rese note dal Milan le condizioni di Mike Maignan, uscito per infortunio ieri sera contro il Newcastle: il bollettino sul portiere

Una buona prestazione per il Milan con il Newcastle, ieri in Champions League, ma con due note negative. Il non essere riusciti a segnare e a vincere, non andando al di là dello 0-0, e poi l’infortunio a Mike Maignan che crea grattacapi a Stefano Pioli.

Pur non essendo di fatto mai stato impegnato, il portiere francese a metà secondo tempo si è accasciato, richiedendo la sostituzione con Sportiello. La preoccupazione è stata notevole, visti i trascorsi. Questa mattina, lo staff medico del Milan ha sottoposto l’estremo difensore agli esami di rito. Stando a quanto comunicato ufficialmente dai rossoneri, non ci sono lesioni rilevate dalla risonanza magnetica, ma un risentimento ai flessori della coscia sinistra, da valutare quotidianamente nei prossimi giorni. Sembra dunque potersi escludere uno stop lungo, ma difficilmente Pioli lo rischierà nella sfida di sabato pomeriggio contro il Verona.

Nessun problema particolare invece per Loftus-Cheek, uscito anche lui dal campo per problemi fisici nella ripresa di ieri. Soltanto crampi per l’inglese che dunque sarà di certo arruolabile per i prossimi impegni.