Vlahovic via a gennaio: offerta monstre, ma dipende da Haaland

Il grande inizio di stagione dell’attaccante serbo attira le attenzioni di molti top club europei

Dopo l’estate turbolenta con il destino in bilico, Dusan Vlahovic ha risposto sul campo. L’attaccante serbo, che ha iniziato la stagione con 4 reti nelle prime 4 partite, ha trascinato la Juventus in questo avvio di campionato.

La doppietta contro la Lazio, arrivata grazie a due gol straordinari, ha confermato il brillante stato di forma della punta di Massimiliano Allegri, che ora si coccola il suo bomber. I bianconeri dovranno però difendersi dagli attacchi dei top club europei, che a gennaio potrebbero tornare alla carica per il bomber classe 2000. Come riporta il sito spagnolo ‘Madrid-Barcellona.com’, Florentino Perez ha particolarmente apprezzato l’inizio di stagione di Vlahovic e, dopo aver evitato di puntare in estate sul serbo che gli era stato proposto per 80 milioni di euro, potrebbe presentare una ricca proposta alla Juventus a gennaio.

Real Madrid, intreccio Mbappe-Haaland-Vlahovic

Il club spagnolo, promesso sposo almeno sulla carta di Kylian Mbappe, è pronto a tutelarsi con altri profili nel caso in cui la trattativa con il francese si complicasse ulteriormente.

Ecco perchè il nome di Dusan Vlahovic, pronto a rimettersi in mostra dopo una stagione sottotono, potrebbe tornare a circolare negli uffici dei Blancos. Dopo l’addio di Benzema infatti il Real Madrid non ha investito subito sul suo sostituto, attendendo gli sviluppi del caso Mbappe, erede designato di Karim. La trattativa però sembra tutt’altro che semplice, visto che le possibilità di rinnovo del fuoriclasse francese con il Psg sembrano in aumento. Se il nome che fa gola a Florentino Perez è quello di Erling Haaland, lo strepitoso bomber norvegese difficilmente verrà liberato da Guardiola, costringendo gli spagnoli a virare su un altro profilo. Occhio a Vlahovic quindi, che potrebbe diventare l’obiettivo numero uno del Real Madrid a gennaio.