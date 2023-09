Sanabria, statistiche e voti Fantacalcio dell’attaccante del Torino

Sanabria è l’attaccante in forza al Torino; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centravanti

Nella scorsa stagione, il Torino ha disputato un campionato di livello andando anche a sfiorare la qualificazione alla Conference League. Obiettivo Europa che può essere inseguito nuovamente quest’anno nonostante non sia per nulla semplice; i granata possono contare su una struttura di gioco ben precisa e su un giocatore come Sanabria.

L’attaccante è uno dei giocatori più importanti nella rosa dei granata; il classe 1996, nonostante l’arrivo di Zapata, avrò il suo spazio all’interno della stagione anche perché i due possono anche (in alcune circostanze) andare a giocare insieme. Avere due centravanti di questo calibro può solo che far bene ad una squadra come il Torino con la voglia di provare a tornare a giocare in Europa.

Come ha giocato Sanabria nell’ultima partita: Milan Torino

L’inizio di stagione di Sanabria non è stato semplicissimo per un problema muscolare che gli ha fatto saltare più di sessanta minuti con il Milan e l’intero match contro il Genoa. A San Siro, in casa dei rossoneri, è comunque sceso in campo prima di arrendersi al ventunesimo quando è entrato Pellegri al suo posto.

Fino a quel momento la sua prestazione non era stata delle migliori ma, bisogna ammetterlo, giocare contro il Milan in questo primo scorcio di stagione non è per nulla semplice. L’uscita di Sanabria ha ulteriormente complicato i piani del Torino sconfitto, alla fine del match, con il punteggio di quattro a uno.

Fantacalcio: i voti di Sanabria

Nella passata stagione è stato una certezza del Fantacalcio regalando non poche soddisfazioni; Sanabria vuole ripetersi anche quest’anno anche se l’inizio è stato decisamente complesso.

Delle tre partite disputate dal suo Torino, il centravanti ne ha giocate fondamentalmente una dal momento che, contro il Milan, è stato sostituito dopo pochi minuti. Per quanto riguarda i voti contro il Cagliari ha preso un bel sei mentre la trasferta di San Siro gli ha portato in dote un cinque e mezzo.

Sanabria come ha commentato su Instagram

L’attaccante del Torino ha un profilo Instagram; sul suo account ha commentato la sconfitta, pesante, contro il Milan in un match dove si è anche infortunato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tonny Sanabria (@tsanabria9)

Sanabria nella probabile formazione Salernitana Torino

Al ritorno dalla pausa per le nazionali, il Torino andrà a fare visita alla Salernitana in una partita fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di casa sono alla ricerca della prima vittoria in campionato mentre i granata vogliono dare continuità al successo ottenuto contro il Genoa.

Sanabria, molto probabilmente, partirà dalla panchina; una risorsa importante per Juric con l’attaccante in grado di cambiare il volto del match entrando a gara in corso. Andiamo a vedere la probabile formazione del Torino per questa sfida di campionato. Milinkovic-Savic; Rodriguez, Buongiorno, Schuurs; Vojvoda, Ricci, Ilic, Bellanova; Radonjic, Vlasic; Zapata.

Sanabria nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, dunque, l’inizio di stagione dell’attaccante è stato decisamente complesso; l’infortunio subito nei primi venti minuti del match con il Milan lo ha tenuto fuori anche per il match con il Torino. La speranza è che, alla ripresa del campionato, possa trovare la giusta continuità per dare un contributo importante alla causa granata. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Sanabria fino a questo momento.

Gol: zero Assist: zero Ammonizioni: nessuna Espulsioni: nessuna Fanta media: 5.75

Sanabria e Zapata: la coppia gol che fa sognare il Torino

Il Torino, sul finale del mercato estivo, è andato a rinforzare il reparto offensivo acquistando Zapata; giocatore forte fisicamente in grado di dare un contributo importante alla causa granata. Il tecnico, dunque, può contare su un reparto decisamente interessante; il colombiano, in alcune circostanze, può anche andare a giocare insieme a Sanabria.

Parliamo, infatti, di due giocatori assolutamente complementari con l’ex Atalanta più centravanti all’interno dell’area di rigore mentre Sanabria può agire da seconda punta muovendosi su tutto il fronte offensivo in modo da favorire anche gli inserimenti dei centrocampisti. Una situazione tattica che Juric potrebbe andare a provare ma che, almeno inizialmente, sembra difficile da vedere.

Sanabria più Zapata è una coppia offensiva di assoluto valore e può portare un numero di gol importanti per permettere al Torino di lottare, fino alla fine, per un posto europeo. La stagione è appena iniziata ma i granata, con questi due attaccanti, hanno diverse possibilità di vivere un campionato da assoluti protagonisti. Come al solito sarà il campo il giudizio supremo.