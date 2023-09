Mkhitaryan dà ragione a Inzaghi: arriva l’assist per il rinnovo

L’Inter passa subito in vantaggio nel derby contro il Milan: ad aprire le danze il sempreverde Mkhitaryan, preferito da Inzaghi a Frattesi

L’Inter parte fortissimo nella stracittadina contro il Milan. Al quinto di gioco è Henrikh Mkhitaryan a portare avanti la squadra allenata da Simone Inzaghi.

L’armeno sfrutta il sinistro sporco di Dimarco e insacca superando l’incolpevole Maignain. Primo centro stagionale e sesto con la casacca nerazzurra per il nazionale armeno, che dà ragione al tecnico interista sulla scelta di preferirlo ancora (quarta volta consecutiva in campionato) a Frattesi. Intelligenza tattica ed esperienza sempre al servizio della squadra: Mkhitaryan è quasi un intoccabile per Inzaghi, che si è affidato a uno dei suoi senatori nonostante un Frattesi in grande spolvero con la casacca della Nazionale.

Inter-Milan, Mkhitaryan colpisce ancora nel derby: firma da… rinnovo!

L’ex Roma è ancora indigesto al Milan, visto che era andato a segno pure nel primo Euroderby delle semifinali di Champions League dello scorso maggio.

Una pedina indispensabile per Inzaghi, che ha tanta abbondanza a centrocampo considerando l’arrivo nell’ultimo mercato estivo anche di Klaassen nel ruolo oltre al già citato Frattesi. Classe ’89 ma ancora tanta birra in corpo per Mkhitaryan, che non ha fatto mistero della sua volontà di proseguire l’avventura a Milano anche oltre il prossimo 30 giugno, data di scadenza del contratto attualmente in vigore con l’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione ha aperto al prolungamento, considerando evidentemente il rendimento ancora ad alti livelli del giocatore, con le negoziazioni con il suo entourage che entreranno nel vivo nei prossimi mesi.