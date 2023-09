“Era uscita”, polemica Var: bufera Juve-Lazio

La Serie A riparte col botto con Juventus-Lazio che catalizza immediatamente l’attenzione con un primo tempo infuocato. Non sono mancate le polemiche

Archiviata la sosta per le nazionali torna in campo la Serie A, e lo fa subito con un big match di cartello tra Juventus e Lazio. Partita importante quella dello Stadium con la truppa di Allegri vogliosa di confermare le buone sensazioni di Empoli.

Non sta riuscendo per ora invece alla Lazio la missione di dar seguito alla vittoria di Napoli, con il primo tempo andato quasi a senso unico sui binari di Vlahovic e compagni. Prima un gol del serbo e poi un mancino perfetto di Chiesa hanno infatti indirizzato i primi 45 minuti di Juventus-Lazio.

Juventus-Lazio, Vlahovic gol e polemica Var: bufera sul pallone di McKennie

A portare in vantaggio la Juventus è stato Dusan Vlahovic dopo appena 10 minuti con un bel cross di Locatelli tramutato in oro dalla grande girata del serbo, che ha dovuto attendere qualche secondo prima di liberare l’esultanza visti i dubbi sul pallone tenuto a fatica in campo da McKennie ad inizio azione.

Una circostanza che ha fatto esplodere parecchi tifosi, che sui social si sono scagliati contro il Var e la direzione di gara, non facendo mancare anche qualche meme.

Ecco alcuni dei messaggi pubblicati su Twitter dai tifosi:

Era fuori ma gol fantasmagorico di Vlahovic #JuventusLazio — The Man With No Name (@CitizenOCydonia) September 16, 2023

Che gol di Vlahovic, ma per me McKennie la prende fuori #JuveLazio — Mattia Renna (@_mattiarenna_) September 16, 2023

Era uscita la palla a McKennie ahahahahah — Bianca – l’interista (@bbiancawhite) September 16, 2023

Palla di Mc Kennie uacita di un metro — Salvatore Florio (@sasynos) September 16, 2023

Ma un replay possibile che non ci sia? #JuventusLazio — Fabrizio de Feo (@fabridef) September 16, 2023

Ma la palla era uscita ahahha. Vabbè siamo contro la Juve#JuventusLazio — En Françaaaais hein (@RenziRicca) September 16, 2023

Giuro a me sembrava che il pallone fosse uscito #JuveLazio #JuventusLazio — Elisabetta_1982 (@Betta_1982) September 16, 2023