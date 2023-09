Niente Torino, è UFFICIALE: restano nella capitale

Niente trasferta in quel di Torino: ufficiale la permanenza nella capitale

Il campionato di Serie A propone un doppio confronto sull’asse Torino-Roma per due giornate consecutive. Se la quarta giornata si aprirà con il big match tra Juventus e Lazio, la quinta giornata vedrà la Roma volare nel capoluogo piemontese per sfidare il Torino.

Questa trasferta però sarà vietata ai tifosi giallorossi. Lo ha comunicato direttamente la società granata attraverso il proprio sito ufficiale:

“Il Torino FC comunica a tutti i tifosi che è iniziata la vendita di biglietti per il match Torino-Roma, in programma domenica 24 settembre con calcio di inizio alle ore 20.45 e valido per la 5° giornata del campionato. In seguito alle decisioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, la vendita di biglietti è vietata a tutti i residenti nella Regione Lazio“.

Punto interrogativo però anche per quanto riguarda la sfida tra Bologna e Napoli, in programma domenica 24 alle 18 allo stadio Dall’Ara. Al momento, fino alle deliberazioni delle autorità, la vendita è limitata ai residenti in Emilia Romagna. Il divieto dei tifosi giallorossi di recarsi a Torino è scattato per impedire l’incrocio tra tifosi della Roma e tifosi del Napoli in autostrada, ma a breve potrebbe essere ufficializzato anche per la gara Bologna-Napoli.