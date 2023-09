Genoa-Napoli, i convocati di Garcia: la decisione su Politano

Genoa-Napoli sarà l’anticipo serale di sabato della quarta giornata: i convocati di Rudi Garcia

Chiamato a rilanciarsi dopo il passo falso con la Lazio in casa, il Napoli sfida il Genoa sul campo di Marassi nell’anticipo serale del sabato.

Una gara importante per gli azzurri, chiamati a rispondere dopo la sconfitta interna contro la Lazio. In vista della sfida contro i rossoblù, Rudi Garcia ritrova Matteo Politano, acciaccato dopo l’esperienza in Nazionale. L’attaccante è comunque tra i convocati, anche se non è detto che possa partire dal primo minuto. Assenti invece ci sono Diego Demme e Pierluigi Gollini.

Questo l’elenco dei convocati da parte del tecnico francese:

Portieri: Contini, Idasiak, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Lindstrom, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.