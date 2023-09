Altro infortunio in Nazionale, assenza pesante last minute

Un altro infortunio a poche ore dalla ripresa del campionato: la sosta Nazionali continua a portare brutte notizie agli allenatori

Mancano poche ore alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta delle Nazionali e arriva un’altra brutta notizia per un allenatore del massimo campionato.

Brutte notizie per il Torino che lunedì farà visita alla Salernitana nella penultima gara della 4^ giornata del campionato di Serie A. Ivan Juric dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori calciatori per la trasferta in terra campana e non solo: si tratta di Mergim Vojvoda, uscito nei minuti finali della sfida tra Romania e Kosovo valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei.

L’esterno sinistro kosovaro, infatti, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una sofferenza focale del muscolo bicipite femorale sinistro. Ancora non è stata definitiva la prognosi, legata all’evoluzione clinica dell’infortunio.

Torino, si ferma Vojvoda: i tempi di recupero

Il giocatore salterà sicuramente la sfida in programma lunedì all’Arechi contro la Salernitana di Paulo Sousa. Le sue condizioni fisiche saranno nuovamente valutate nei prossimi giorni in modo da avere maggiori certezze circa i tempi di recupero.

Non è da escludere, infatti, che il giocatore possa recuperare in tempo utile per la prossima giornata di campionato, quando il Torino ospiterà la Roma (domenica 24 settembre alle 20.45), ma ad ora la parola d’odine resta cautela.

L’evoluzione clinica dell’infortunio, infatti, potrebbe richiedere tempi più lunghi per il pieno recupero dell’ex Standard Liegi, intenzionato a essere abile ed arruolabile per il derby con la Juventus in programma il prossimo 7 ottobre, dopo un vero e proprio tour de force che vedrà i granata affrontare Salernitana, Roma, Lazio e Verona prima dall’attesissima stracittadina all’ombra della Mole Antonelliana.