Accordo e club denunciato: attesa Juve

Il calciatore interessa ai bianconeri, ma un altro top club europeo si è messo sulle sue tracce

Valentin Barco è al centro di un intrigo di calciomercato. Il talento argentino, finito sui taccuini di molte squadre internazionali, è uno dei prospetti più interessanti del panorama mondiale.

Le due squadre che hanno mostrato maggiore interesse per il terzino classe 2004 sono Juventus e Manchester City. Se però ‘La Vecchia Signora’ si è limitata per ora ad osservare la situazione da lontano, ben diverso è stato il comportamento degli inglesi. Come riporta ‘German Garcia Grova’ su Twitter, la formazione allenata da Pep Guardiola vuole bruciare la concorrenza ed è pronta a mettere sul piatto una proposta da oltre 10 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita.

Calciomercato Juventus, il Boca pronto a denunciare il City per Barco

Il Boca Juniors però, club che detiene il suo cartellino, ha intenzioni ben diverse e vorrebbe rinnovare il contratto del difensore per altre quattro stagioni, aumentando anche la clausola rescissoria.

Gli argentini non avrebbero gradito il comportamento del Manchester City, che ha iniziato a trattare con il calciatore senza prima bussare alla porta del club. Un’azione che potrebbe portare ad una denuncia per la squadra inglese. La Juventus nel mentre osserva interessata, per capire gli sviluppi di questo strano intrigo di calciomercato.