Leao, statistiche e voti Fantacalcio del numero dieci rossonero

Uno dei grandi protagonisti del Milan è, senza dubbio, Leao; il portoghese ha una qualità tecnica decisamente superiore alla media

Il Milan, nell’ultima sessione di mercato, ha inserito elementi di livello che hanno alzato (e non poco) la qualità della rosa rossonera come dimostrato in queste prime tre partite di campionato dove sono arrivate tre vittorie con ottime prestazioni.

Pioli, indipendentemente dai nuovi, può contare su un giocatore come Leao; il portoghese è, senza nessun dubbio, uno dei punti fermi del Milan e i rossoneri non possono fare a meno del loro classe 1999 capace di spaccare le partite in qualsiasi momento. Le sue accelerazioni, infatti, sono una delle soluzioni più importanti all’interno della partita e della manovra offensiva dei rossoneri.

Come ha giocato Leao nell’ultima partita: Roma Milan

Prima della sosta per le nazionali, il Milan ha affrontato la Roma; all’Olimpico i rossoneri si sono imposti con un due a uno e un dominio, tecnico e tattico, molto più ampio rispetto al risultato finale.

Uno dei grandi protagonisti del match è stato, senza nessun ombra di dubbio, Leao; il portoghese, prima della sfida di Roma, non aveva ancora segnato. La sua prima rete in campionato è stata una vera e propria perla; su cross di Calabria, l’esterno ha preso posizione su Celik e, in acrobazia, ha messo alle spalle di Rui Patricio quello che può già essere considerato come uno dei gol più belli del campionato.

Oltre al gol, Leao ha messo in costante difficoltà Celik; la partita si è messa sui binari perfetti per il portoghese. La Roma, nel tentativo prima di pareggiare e poi di riaprire la partita, lasciava spazio all’esterno rossonero che a campo aperto è praticamente impossibile da fermare. Da quella parte il Milan imperversava e i giallorossi faticavano, e non poco, a trovare le giuste contromisure.

Fantacalcio: i voti di Leao

Per il Milan è uno dei punti fermi e dei giocatori più importanti a disposizione di Pioli; l’attaccante portoghese, però, sarà anche protagonista al Fantacalcio. In queste prime tre partite Leao è sempre andato oltre la sufficienza.

A Bologna si è guadagnato un buon sei e mezzo ma i voti migliori sono arrivati nelle successive due partite; otto contro il Torino (per il meraviglioso assist a Theo Hernandez) e dieci a mezzo visto il bellissimo gol realizzato.

Leao come ha commentato su Instagram

Sul profilo Instagram di Leao troviamo diversi post dove il portoghese commenta le partite della sua squadra; lo ha fatto anche dopo il successo, per due a uno, contro la Roma.

Leao nella probabile formazione di Inter Milan

Al momento il campionato è fermo per la sosta nazionali; al rientro ci sarà il derby contro l’Inter, una partita dove Leao può essere decisivo come già successo in passato. Il portoghese, infatti, sa come far male ai nerazzurri e (proprio per questo) a livello fantacalcistico può portare bonus importanti tra gol e assist.

Ora andiamo a vedere la probabile formazione del Milan con, ovviamente, Leao titolare. Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Kjaer, Calabria; Rejnders, Krunic, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic

Leao nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un campionato iniziato nel migliore dei modi; assist contro il Torino, super gol in casa della Roma e una serie di prestazioni di altissimo livello per un giocatore fondamentale nella rosa del Milan. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Leao.

Goal: uno Assist: uno Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta media: 8.3

Leao nuovo numero dieci: il Milan vola sulle ali del portoghese

Abbiamo detto di come, per il Milan, l’esterno portoghese sia fondamentale sotto tutti i punti di vista; una testimonianza di questo l’abbiamo avuta ancora prima dell’inizio della stagione. Il club rossonero, infatti, ha deciso di affidare la maglia numero dieci a Leao.

Una decisione importante e che va a responsabilizzare, e non poco, l’esterno portoghese; indossare il numero dieci, in una squadra come il Milan e in uno stadio come San Siro, richiede grande personalità e anche capacità di andare a decidere le partite da un momento all’altro.

Tutte caratteristiche che Leao sta dimostrando di avere; questa sembra essere la stagione di Leao con un numero di maglia importante in un club storico come il Milan. Il portoghese ha la voglia di andare a trascinare i suoi compagni nell’arco della stagione.