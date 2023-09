Rescissione e sostituto Pogba: la Juve ha già deciso

Le parole di Domenico Marchese, giornalista di Repubblica, ai microfoni di Tv Play sul caso Pogba

Il futuro di Paul Pogba è sempre più incerto. Il centrocampista della Juventus, dopo essere sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping, potrebbe non fare più parte della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Quello che si ritrova a dover gestire la Vecchia Signora è un problema non da poco. La formazione bianconera, in un buon inizio di campionato, sembrava aver inserito nel proprio motore anche il numero 10, dopo la deludente stagione passata. Nonostante il centrocampo juventino sia molto folto, il fantasista francese poteva ritagliarsi uno spazio importante all’interno della mediana di Massimiliano Allegri. Invece, come sottolinea Marchese ai microfoni di ‘Tv Play’, lo scenario è ben diverso: “Nel caso in cui venisse confermata la positività c’è la possibilità di rescindere il contratto.” Un’eventualità che la dirigenza valuta con attenzione, visto il delicato caso che riguarda il francese. “Il minimo salariale è una prassi che si può fare”, spiega Marchese, “l’accordo tra associazione e club prevede l’opzione.” I bianconeri, che non avrebbero il calciatore a disposizione per molti mesi, si tutelerebbero sul piano economico. Sul piano tecnico invece Cristiano Giuntoli ha le idee molto chiare : ““La Juventus non sta lavorando al sostituto.” ha detto il giornalista di Repubblica.