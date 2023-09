Chiesa, statistiche e voti Fantacalcio dell’esterno della Juventus

La Juventus, in questa stagione, vuole essere protagonista assoluta in Serie A; uno degli uomini chiave di Allegri è Federico Chiesa

Una delle poche note positive della Juventus, nella scorsa stagione, è stato il rientro in campo di Federico Chiesa; l’esterno azzurro, infortunatosi nel match dell’Olimpico contro la Roma, è tornato a disposizione di Allegri non riuscendo, fin da subito, ad incidere secondo le sue potenzialità.

Per recuperare, al meglio, dal problema fisico serviva tempo e a questo bisogna aggiungere anche un sistema di gioco, il 3-5-2, che inizialmente non si adattava perfettamente alle caratteristiche di Federico Chiesa.

Con il tempo, però, le cose sono cambiate; l’esterno ex Fiorentina, grazie ad una preparazione estiva completa, ha ritrovato la miglior condizione possibile e si sta prendendo la Juventus a suon di prestazioni e gol come fatto vedere a Udine e ad Empoli. Un giocatore come Federico Chiesa, con le sue qualità, può risultare assolutamente determinante per la stagione dei bianconeri.

Come ha giocato Chiesa nell’ultima partita: Empoli Juventus

Prima della sosta per le nazionali, la Juventus è andata in casa dell’Empoli imponendosi due a zero grazie alle reti di Danilo e Chiesa. La rete dell’esterno azzurro, che ha chiuso la partita, non è era per nulla semplice sia per il minuto in cui è arrivato sia perché il classe 1997 ha dovuto ritrovare l’equilibrio prima di calciare a porta vuota.

La prestazione di Chiesa è stata decisamente importante e rappresenta una risorsa non indifferente per la stagione dei bianconeri. La Juventus, giocando una partita a settimana, può concentrarsi a pieno regime sul campionato e un giocatore come Chiesa sposta e non poco gli equilibri specialmente se è quello visto ad Empoli dove, con le sue accelerazioni, ha spaccato in due la partita.

Fantacalcio: i voti di Chiesa

Queste prime tre partite di Chiesa sono state decisamente positive e lo testimoniano anche i voti. All’esordio con l’Udinese, complice la rete realizzata, ha ottenuto un bel dieci e mezzo. Meno positiva la sue prestazione con il Bologna chiusa con un cinque e mezzo.

Per quanto concerne, invece, la prestazione ad Empoli (chiusa con un gol) il voto preso da Federico Chiesa è stato un bel nove e mezzo. Inizio decisamente positivo per l’esterno azzurro.

Chiesa come ha commentato su Instagram

Account social per Chiesa che, sul suo profilo Instagram, condivide post sulla sua stagione calcistica. Fa eccezione la trasferta ad Empoli dal momento che l’ex Fiorentina non ha condiviso nulla.

Chiesa nella probabile formazione Juventus Lazio

Il primo big match della Juventus arriverà dopo la sosta contro la Lazio; una partita fondamentale per capire le ambizioni dei bianconeri all’interno di una stagione dove i ragazzi di Allegri vogliono lottare per lo scudetto. La sfida con i biancocelesti non sarà semplice ma, un giocatore come Chiesa, può aiutare il piano della Juventus.

Le sue accelerazioni, i suoi uno contro uno, possono risultare decisivi; ecco perché, anche a livello fantacalcistico, Federico Chiesa può essere una buona chiamata nonostante la delicata sfida che lo attende. Ecco la possibile formazione della Juventus. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Weah; Vlahovic, Chiesa

Chiesa nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, l’inizio stagionale di Chiesa è stato decisamente positivo; la speranza dei tifosi bianconeri è che possa continuare in questo modo. Andiamo a vedere le sue statistiche fino a questo momento.

Goal: due Assist: zero Ammonizioni: zero Espulsioni: zero Fanta media: otto e mezzo

Chiesa e il 3-5-2: seconda punta da, potenziali, quindici gol

La differenza tra la scorsa stagione e quella appena iniziata è piuttosto evidente e non solo dal punto di vista della condizione fisica ma anche per una collocazione tattica che sembra essere stata recepita nel migliore dei modi.

Chiesa agisce da seconda punta con licenza di svariare su tutto il fronte offensivo in modo da non dare punti di riferimento; le sue accelerazioni risultano letali e, anche a livello realizzativo, ha iniziato nel migliore dei modi.

L’esterno azzurro non è una prima punta ma ha le qualità, nei piedi, per raggiungere la doppia cifra a livello realizzativo; nel suo ruolo ha la possibilità di arrivare facilmente alla conclusione. Ecco perché un giocatore come Chiesa può raggiungere la cifra dei quindici gol; impresa per nulla semplice ma l’inizio, da questo punto di vista, è decisamente incoraggiante.