“Antinfiammatori accettati dai medici”: ribaltone Pogba

Il caso Pogba, positivo al testosterone, sta infiammando il pomeriggio. Le ultime sul centrocampista della Juventus con le parole di Tony Damascelli

Continua il momento negativo di Paul Pogba, centrocampista francese ben lontano dai fasti di un tempo e costantemente sotto i riflettori della critica a causa dei tantissimi infortuni occorsi negli ultimi anni.

Da dimenticare fin qui la sua seconda avventura in bianconero, con una manciata di minuti e presenze lo scorso anno, a causa dei tanti problemi fisici, che non sembrano dargli particolarmente tregua neanche quest’anno. Un acciacco nei minuti finali di Empoli, poi i tentativo di recupero ed ora la notizia della positività ad un test antidoping a margine di Udinese-Juventus.

Una notizia forte che ha scosso l’intero ambiente bianconero, con tracce di testosterone che mettono nei guai il francese.

Juventus, “Pogba ha preso antinfiammatori già messi in elenco”: parla Damascelli

Si sta già discutendo parecchio della vicenda Pogba: un calciatore tormentato fisicamente a cui viene aggiunto anche un ulteriore problema che rischia di incidere sulle prossime tappe della sua carriera.

In merito alla questione testosterone è intervenuto il giornalista Tony Damascelli a Calciomercato.it in diretta su TvPlay: “Pogba ha preso antinfiammatori già messi in elenco e accettati dai medici per curare le cisti di Baker“.

Un annuncio quello del collega che di fatto potrebbe rimodulare la posizione del centrocampista bianconero, che dovrà ora difendere la propria posizione. A proposito di Juventus, lo stesso Damascelli ha detto la sua anche su una eventuale vendita: “La finanza comanda. Noi abbiamo parlato di prospettiva di una vendita della Juventus. Sottolineiamo che gran parte della famiglia ha questo prospettiva. Sarà Elkann ha decidere. La storia non fa business”.