Torino, ci risiamo: nuovo caso Juric, cosa sta succedendo

Il Torino ha una situazione piuttosto importante da risolvere e riguarda il proprio tecnico, Juric, il cui contratto è in scadenza

Il Torino ha iniziato il campionato con quattro punti in tre partite; nell’ultima giornata, prima della sosta, è arrivato il successo in extremis contro il Genoa. Una vittoria preziosa per permettere ai ragazzi di Juric di lavorare con più serenità in attesa della ripresa del campionato.

Sul mercato, nelle ultime ore il club granata ha ufficializzato l’acquisto di Zapata; il colombiano può essere il centravanti perfetto per aiutare il Torino a vivere una stagione da protagonista. L’obiettivo sembra essere quello di lottare per un posto in Conference League, traguardo alla portata di una squadra che con Juric ha acquisito una precisa identità di gioco. Il club, però, deve risolvere una situazione spinosa che riguarda proprio il tecnico; parliamo del contratto dell’allenatore in scadenza nel 2024.

Torino, Juric rinnova o no?

Il tecnico del Torino, come detto, ha il contratto in scadenza il trenta giugno del 2024; una situazione da risolvere il prima possibile anche se non sembra essere una priorità per il club granata. La società, infatti, sembra voler attendere sia i risultati della squadra sia la decisione di Juric; la volontà del tecnico sarà fondamentale per capire come muoversi nei confronti dell’allenatore.