Terremoto in Marocco, la UEFA dispone il minuto di silenzio

Terremoto in Marocco, grave tragedia umanitaria dopo il sisma: minuto di silenzio in tutte le competizioni UEFA

Il terribile sisma che ha colpito nottetempo il Marocco ha lasciato dietro di sé una scia di numerose vittime e danni in molte regioni del paese africano. La scossa di magnitudo 7.0 ha causato 1037 vittime accertate in questo momento, con un bilancio di oltre 1200 feriti, di cui oltre 700 versano in gravi condizioni.

Una tragedia umanitaria che ha messo in ginocchio l’intero paese. Il mondo si sta mobilitando, tanti personaggi noti dello sport e non solo stanno invitando a donare il sangue per il soccorso ai feriti. La Uefa inoltre ha disposto ufficialmente il minuto di silenzio in tutte le competizioni ufficiali per commemorare le vittime del terremoto fino al 21 settembre.