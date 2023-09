Dal Sassuolo…allo svincolo: la parabola degli ex pupilli neroverdi

Non una parabola fortunata quella che vede protagonista alcuni ex giocatori del Sassuolo che, attualmente, sono svincolati

La stagione del Sassuolo è iniziata con una vittoria in tre partite; dopo due sconfitte consecutive (contro Atalanta e Napoli), i neroverde hanno ottenuto il successo con il Verona. Partita dove si è vista l’importanza, per il club, di Berardi; l’attaccante, tornato a disposizione dopo le voci di mercato, ha realizzato una doppietta decisiva per la conquista dei tre punti.

Chi, invece, non gioca più nel Sassuolo sono diversi giocatori la cui parabola ha dell’incredibile; parliamo di calciatori attualmente svincolati ma che, con la maglia del club neroverde, hanno scritto pagine molto importanti. Iniziamo da Simone Zaza. L’attaccante, che nel corso della carriera ha vestito la maglia di un club prestigioso come la Juventus, è stato anche al Sassuolo.

L’attaccante è diverso tempo che è svincolato; l’ultima sua esperienza è stata con la maglia del Torino. Da quel momento nessuna squadra ha voluto dare un’altra opportunità al classe 1991. Un momento veramente complicato quello che sta vivendo Zaza; il centravanti non gioca una gara ufficiale dal lontano marzo 2022 mentre bisogna risalire addirittura a dicembre del 2021 per trovare una partita giocata dall’attaccante per tutti i novanta minuti.

Non solo Zaza; oltre al centravanti ci sono altri ex Sassuolo attualmente svincolati. Il primo di cui parliamo è Taider, centrocampista classe 1992 che in carriera ha vestito anche la maglia dell’Inter. L’ultima esperienza del calciatore è con l’Al-Ain Saudi, club saudita. Il calcio in Arabia, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, è entrato prepotentemente nel mondo del calcio grazie ad una serie di contratti a dir poco milionari.

Sassuolo, non solo Zaza e Taider: la parabola di Rosi

Abbiamo parlato dell’attaccante Zaza e del centrocampista Taider; due giocatori ex Sassuolo e che sono, attualmente, svincolati. In ultimo dobbiamo non possiamo non menzionare Aleandro Rosi; il terzino attualmente svincolato, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Roma.

Tra le sue esperienze non possiamo non menzionare quella con la maglia del Sassuolo; è passato al club neroverde a gennaio del 2014 ma la sua avventura non è stata fortunatissima dal momento che ha raccolto solamente sette presenze. Tre giocatori che, nel corso della carriera, hanno anche vestito la maglia del Sassuolo ma attualmente sono senza squadra; una parabola incredibile e, senza ombra di dubbio, a dir poco incredibile.