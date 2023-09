Sassuolo, Dionisi nei guai: il problema che non riesce a risolvere

Una vittoria e due sconfitte; questo l’inizio stagionale del Sassuolo con Dionisi che deve risolvere un problema piuttosto importante

Il Sassuolo, nel corso del mercato estivo, ha dovuto fare i conti con le voci relative ad un possibile addio di Berardi; l’attaccante è uno dei punti fermi del club neroverde e la sua importanza si è vista contro il Verona. Dopo due partite in cui non ha potuto dare il proprio contributo, il classe 1994 è tornato titolare e lo ha fatto realizzando una doppietta risultata fondamentale per la vittoria della sua squadra.

Giocatore, come detto, fondamentale che il Sassuolo è riuscito a non vendere; sul mercato, però, Dionisi avrebbe avuto bisogno anche di un terzino sinistro. Il tecnico può contare su Vina, arrivato in prestito dalla Roma ma è chiaro che l’uruguaiano non può essere l’unica soluzione per quanto concerne la corsia di sinistra.

E’ vero, il Sassuolo disputa una sola partita a settimana ma può capitare la giornata in cui Vina non può giocare per squalifica o per infortunio; un tecnico deve sempre avere delle alternative in ogni ruolo in modo da poter affrontare la stagione nel migliore dei modi.

Come detto, però, Dionisi non ha un terzino sinistro di riserva e questo può andare a rappresentare un problema nel corso di una stagione dove il club vuole fare meglio rispetto al tredicesimo posto della scorsa stagione.

Dionisi e la riserva di Vina: ecco la possibile soluzione

Vina sarà il titolare del Sassuolo come terzino sinistro ma il terzino uruguaiano rischia di essere costretto a fare gli straordinari vista l’assenza di una riserva di ruolo. La soluzione potrebbe essere tra gli svincolati dove ci sono diversi terzini sinistri senza contratto.

Abbiamo, ad esempio, Souleyman Doumbia; il terzino, classe 1996 è attualmente svincolato dopo la sua esperienza con la maglia dell’Angers. Da citare anche Marvin Plattenhardt, difensore classe 1992 e con una lunga esperienza in Germania con la maglia dell’Hertha Berlino.

Terzino sinistro di grande esperienza, attualmente svincolato, è Danny Rose; il fatto di aver giocato in un campionato come la Premier League è un fattore che non può non essere considerato.

Concludiamo con Nico Schulz, anche lui terzino sinistro attualmente svincolato e che ha giocato tutta la carriera in Germania; l’ultima esperienza, con la maglia del Borussia Dortmund, lo ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Ricordiamo come, anche se il mercato estivo è ufficialmente chiuso, gli svincolati possono ancora essere tesserati.