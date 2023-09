Calciomercato Torino, grana rinnovi: Juric ne può perdere cinque in un colpo solo

Il mercato estivo si è concluso e ora è tempo di pensare esclusivamente al campo; non per il Torino che deve risolvere situazioni spinose

Il calcio dei club è andato in pausa, è tempo di nazionali con l’Italia pronta ad affrontare due partite fondamentali per la qualificazione al prossimo Europeo. Lo scorso weekend è anche, ufficialmente, finito il calciomercato estivo; mesi lunghi, pieni di trattative e di colpi di scena come ad esempio la questione Lukaku con l’attaccante belga finito alla Roma.

Uno degli ultimi colpi di mercato, e anche abbastanza importante, ha visto protagonista Zapata; l’attaccante colombiano sembrava poter essere la nuova punta giallorossa e invece si è trasferito al Torino. Il club granata aveva assolutamente bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo e ha deciso di puntare su un giocatore di ottimo valore.

Il Torino, però, deve risolvere ancora delle situazioni decisamente problematiche; all’interno della rosa di Juric, infatti, ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto il prossimo trenta giugno e quindi con la possibilità di andare via a parametro zero.

Il primo di cui parliamo è Ricardo Rodriguez, capitano dei granata e giocatore molto importante all’interno del sistema di gioco di Juric. Bisognerà mettersi ad un tavolo e discutere del futuro del difensore svizzero; al momento il rischio che possa lasciare il club a parametro zero è molto alto.

Non solo Ricardo Rodriguez con il contratto in scadenza nel 2024; il club granata deve risolvere la situazione di altri quattro elementi a partire da Linetty. Il centrocampista, in questo avvio di stagione, è stato sempre impiegato a testimonianza di come abbia un ruolo estremamente importante all’interno della rosa di Juric.

Abbiamo poi Gemello, estremo difensore che ha messo in mostra le proprie qualità nel corso della preparazione estiva. La situazione più spinosa sembra essere quella di Djidji con il contratto in scadenza nel 2024 ma anche dei problemi di pubalgia che gli hanno impedito di essere a disposizione in questo primo scorcio di campionato.

Chiudiamo con Vojvoda, difensore con l’opzione di rinnovo presente nel contratto; una situazione, dunque, non complicata dal momento che il Torino (in base alle prestazioni del giocatore) deciderà se far valere o meno l’opzione presente sul contratto.

Torino, la situazione Ricci: il possibile scenario

Il club granata deve anche risolvere il discorso legato a Samuele Ricci ma, in questo caso, non si tratta di una situazione legata al rinnovo. Il centrocampista, infatti, va in scadenza nel 2026 ma, nell’ultima sessione estiva di mercato, ci sono state diverse sirene per il giocatore.

Le qualità del ragazzo sono indiscutibili e, proprio per questo, il club dovrà adeguare il contratto di Ricci o prolungarlo in modo da non rischiare di perdere un giocatore decisamente prezioso per il Torino di Juric.