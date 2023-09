“Ricevuto diverse minacce”: dal Milan all’Inter, Leonardo confessa tutto

Il brasiliano torna sul passaggio dal Milan all’Inter che generò un mare di polemiche: “Ebbi dei problemi con Berlusconi”

Dall’addio al Milan all’esperienza all’Inter da allenatore, il doppio ex Leonardo torna a parlare al brasiliano ‘Globoesporte’: “Andai via dai rossoneri a causa di Berlusconi – le parole del dirigente senza incarico dall’addio al Psg – Ebbi dei problemi con lui, una persona che comunque rivoluzionò il Milan e il calcio. La sua fu una storia incredibile”.

A gennaio 2011 l’inizio dell’avventura sulla panchina della storica rivale, l’Inter: “Con Moratti c’era un rapporto molto forte – spiega Leonardo – Mi chiamò a Natale, all’una di notte ci incontrammo a casa sua e lì non ebbi scampo. Mi feci convolgere nella causa. Come sempre agisco d’istinto, per ragione oppure emozione. Fu molto difficile vivere a Milano in quel periodo, ricevetti diverse minacce”.

Poi, a maggio dello stesso anno, la ‘fuga’ a Parigi per aprire il ciclo PSG, nelle vesti però di Ds: “L’obiettivo era competere in Champions ed essere tra i primi cinque club del pianeta. Ma la Champions non è semplice da vincere: basta guardare il Manchester City, che ce l’ha appena fatta dopo quindici anni di tentativi. Prima o poi accadrà anche per il Psg”.