Gerarchie scalate e rinnovo: la Juve va di fretta

La Juventus, nel corso dell’ultima giornata di Empoli, ha vinto. E arriva alla sosta da terza i classifica, alle spalle delle sole Inter e Milan. Al Castellani i bianconeri passano, con alcuni nuovi interpreti nell’XI titolare

Allegri fa finalmente esordire Kostic, al centro fino all’ultimo di voci di mercato, che fino alla trasferta toscana non aveva mai giocato. Sull’altra fascia, McKennie. Dietro, prima da titolare per Federico Gatti.

Nelle prime due uscite stagionali, in Friuli contro l’Udinese e in casa all’Allianz Stadium contro il Bologna, mister Allegri ha optato per la difesa ‘do Brasil’, con gli interpreti tutti verde-oro: Danilo, Bremer e Alex Sandro. Buona la prima a Udine, con la rete che rimane inviolata. Meno bene contro il Bologna alla seconda di campionato. La prestazione contro i rossoblu non convince dal punto di vista difensivo. E’ chiaro che la responsabilità non fosse solamente dei difensori, ma l’atteggiamento dei tre brasiliani non è stato dei migliori. Emblematico il gol del Bologna, con Bremer e Sandro che si scontrano tra di loro.

Il terzino arrivato dal Porto ormai otto anni fa, riconvertito a braccetto di sinistra nella linea a tre, è l’emblema di una difesa che non ha funzionato nella seconda uscita. Dopo il rinnovo automatico maturato la scorsa stagione, due gare da titolare. E i primi mugugni dei tifosi, che evidentemente non perdonano più nulla al numero 12. Complice quindi la scarsa prestazione, Allegri cambia e sceglie Gatti per la terza.

Juventus, è l’ora di Federico Gatti: superato Alex Sandro nelle gerarchie e occhi sul rinnovo

Il pareggio col Bologna in casa porta in dote i due punti mancanti nella classifica della Juventus. Ecco perché Massimiliano Allegri ha cambiato qualcosa a Empoli, puntando anche sullo scalpitante Federico Gatti.

L’inizio di stagione deludente di Alex Sandro sta mettendo Allegri nella condizione di rivalutare alcune scelte e rivedere le gerarchie. Complice anche la pausa per le nazionali, il tecnico potrà lavorare con chi è rimasto. Quindi anche con Gatti, oltre allo stesso brasiliano.

Il centrale italiano è alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, ma sta già lavorando per recuperare in vista della Lazio. Qualora in queste due settimane Gatti riuscisse a mettere la giusta benzina nel motore, ecco dunque che sarebbe lui la scelta per chiudere il pacchetto arretrato. La gara con l’Empoli ha lasciato dei buoni segnali, seppur non fosse il test più provante di tutti. Gatti è vuole farsi trovare pronto – distorsione a parte – per alzare l’asticella e scendere in campo contro i biancocelesti.

Il difensore italiano poi parlerà con la società per questioni inerenti il rinnovo. Per lui è pronto un nuovo contratto, fino al 2028, con un adeguamento al rialzo dell’ingaggio percepito. Gatti corre forte e vuole prendersi la Juve, dentro e fuori dal campo.