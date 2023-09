Lazio, Sarri fa le sue scelte: UFFICIALE la lista Uefa

Ufficiale, Maurizio Sarri ha scelto: la Lazio ha diramato l’elenco dei giocatori inseriti nella lista Uefa

Grande entusiasmo in casa Lazio per il ritorno in Champions League. I biancocelesti torneranno presto a ricalcare il più prestigioso palcoscenico europeo e Maurizio Sarri ha fatto le proprie scelte.

Il club biancoceleste ha diramato quella che è la propria lista Uefa. La Lazio è inserita nel gruppo E con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic ed esordirà martedì 19 all’Olimpico ospitando l’Atletico Madrid. Una sfida difficile, ma dal grande fascino, contro il grande ex, ancora molto amato dalla piazza biancoceleste, Diego Simeone. Dopo le due sconfitte in campionato, la squadra di Sarri si è ripresa superando il Napoli in casa: ora l’obiettivo è ripartire con il piede giusto nella difficile sfida contro la Juventus a Torino, prima del battesimo di fuoco in Champions League contro i ‘Colchoneros’.

Questo l’elenco dei giocatori della Lazio inseriti in lista Uefa:

Portieri: Provedel, Sepe.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli.

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino.

Attaccanti: Castellanos , Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.