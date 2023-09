La bordata di Cassano a Inzaghi: “Buttati due scudetti”

La dichiarazione di Antonio Cassano su l’Inter e Inzaghi destinata a far discutere: la bordata dell’ex attaccante

Cassano non le manda a dire. L’ex attaccante, dichiarato tifoso dell’Inter, non riesce a gioire per il primato della formazione nerazzurra.

Tre vittorie in tre partite, miglior attacco e ancora zero gol subiti non sono sufficienti per godersi la sosta per le Nazionali. Cassano, intervenuto come al solito alla Bobo Tv’, rimarca il suo punto di vista sul primo posto in classifica della squadra di Simone Inzaghi. Un primato che, dice l’ex calciatore, non stupisce: “L’Inter gioca un calcio cinico, solido e non soffre”.

Questo però aumenta la delusione di Cassano per quanto accaduto nelle due precedenti stagioni con il tecnico piacentino alla guida della formazione nerazzurra: “Mi inca… perché sono stati buttati due scudetti – le sue parole -. Nelle ultime due stagioni l’Inter era la squadra più forte”.

Inter, Cassano: “Inzaghi ha dato qualcosa in meno”

Nelle sue dichiarazioni sull’Inter, Antonio Cassano non manca di bacchettare proprio Inzaghi, colpevole a suo dire dei due scudetti mancati dall’Inter nelle due stagioni precedenti.

L’ex attaccante barese afferma: “Come status, l’Inter è la favorita numero uno: deve vincere lo scudetto, senza sé e senza ma”. Rispetto al passato però la squadra non è migliorata: “Quest’anno è meno forte rispetto ai due anni passati: sono andati via Perisic, Brozovic, Handanovic, Onana“.

Cassano in conclusione lancia la sua bordata a Inzaghi: “Non sta dando qualcosa in più, in passato ha dato meno. Vediamo nel derby cosa succederà”. Per l’Inter e Inzaghi il primo importante banco di prova.