Caos Derby, interviene la Polizia di Stato: DASPO in arrivo

Interviene la Polizia di Stato dopo i fatti del weekend. DASPO in arrivo per le due tifoserie, il comunicato e tutti i dettagli

Caos e alta tensione nel weekend per il Derby emiliano tra Parma e Reggiana. I tifosi granata hanno bloccano il treno per Parma, scontri con la polizia sui binari.

Successivamente, il pullman dei giocatori della Reggiana è stato preso a sassate. Tensione altissima e scontri su cui sta già indagando la Polizia di Stato. Come comunicato attraverso una nota ufficiale, “accertamenti sono in corso per individuare il responsabile del lancio di un corpo contundente in direzione del pullman della Reggiana in ingresso allo stadio con il suo danneggiamento. I servizi di bonifica e controllo sui mezzi di trasporto dei tifosi provenienti via treno e diretti allo stadio hanno consentito di rinvenire e sequestrare fumogeni, mazze, e pietre raccolte sulla massicciata che avrebbero potuto essere utilizzate per creare disordini e/o incidenti”.

Parma-Reggiana, la Polizia di Stato indaga: “Emissione di DASPO”

La Polizia di Stato fa sapere che sono in arrivo provvedimenti e DASPO ai danni dei soggetti che saranno individuati come responsabili.

“Al riguardo si rappresenta che sono in corso le analisi delle immagini relative al blocco del convoglio ferroviario al fine di identificare i tifosi scesi dal treno per il loro deferimento all’autorità giudiziaria e per l’emissione dei successivi DASPO”, conclude la nota della Polizia.