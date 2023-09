Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 3 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 3 settembre settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con domenica di Serie A: “Inter, una fame del Diavolo“. Milan solo in vetta, operazione aggancio per un super derby. Sarri spacca Napoli: la Lazio fa male ai campioni, lezione a Garcia. Urlo rosso: Sainz in pole a Monza, la Ferrari sogna. Vlahovic, dal mercato ai gol: ora è intoccabile alla Juve.

L’apertura del Corriere dello Sport: “Ride Sarri“, Luis Alberto fa il mago al Maradona, la Lazio batte il Napoli campione. Spalletti: “Ho preso la decisione giusta”. Lautaro-Nico, magia argentina a San Siro. Max: Champions, missione difficile. Rosso Sainz: la Ferrari in pole con lo spagnolo.

“Per i punti, per l’onore“, stasera la Juventus a Empoli dove a maggio toccò il fondo. Non traditeli: Sainz in pole a Monza, delirio rosso. “Zapata, a te il Toro”, Juric lancia subito il nuovo acquisto contro il Genoa. Sarri spacca Napoli: che lezione a Garcia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 3 settembre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

“Mister gol“, la prima pagina di AS dà ampio risalto a Bellingham. Il talento inglese ancora decisivo con la maglia del Real Madrid nel match di Liga contro il Getafe. Quinta rete in quattro gare di campionato per l’ex Borussia Dortmund. “Listos para jugar“, così titola invece Diario Sport sulle tematiche del Barcellona: i nuovi acquisti Cancelo e Joao Felix pronti al debutto con la casacca blaugrana.