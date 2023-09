Lascia la Serie A per l’Arabia, ma non per soldi: “Malessere per l’allenatore”

Il calciomercato è finito, ma non per le uscite: un altro calciatore vola in Arabia Saudita e lascia la Serie A

Anche se in Italia la sessione estiva di calciomercato ha chiuso i battenti, arrivano ancora offerte dall’Arabia Saudita. Un altro calciatore lascia la Serie A.

Sarà Musa Barrow il prossimo giocatore a lasciare la Serie A per approdare in Arabia Saudita. L’attaccante gambiano ha altri due anni di contratto col Bologna, ma da tempo è ormai ai margini del progetto di Thiago Motta che ha ribadito più volte di non voler puntare sul giocatore ex Atalanta, arrivato in Emilia-Romagna due anni fa per circa 15 milioni di euro.

Lo stesso giocatore, intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, ha confermato di essere in partenza: “Saluto Bologna, i miei compagni e i tifosi”. Un addio inevitabile quello dell’attaccante classe ’98 che ha chiuso la scorsa stagione con uno score di tre gol e otto assist in trentacinque partite giocate tra campionato e Coppa Italia.

Calciomercato Bologna, Barrow vola in Arabia Saudita

“Il club ha compreso il mio malessere nel continuare la mia avventura al Bologna e con questo allenatore” ha spiegato Barrow, motivando così la sua scelta di lasciare Bologna e la Serie A.

“Non sento più le giuste motivazioni” ha concluso Musa Barrow, pronto a volare in Arabia Saudita per accettare l’offerta dell’Al Taawoun Fc e aggiungendo così il suo nome alla lunga lista di calciatori che quest’estate hanno lasciato l’Europa e in particolar modo il campionato di Serie A per approdare in Arabia Saudita, nuova frontiera del calcio mondiale.