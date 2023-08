Offerta last minute alla Juve: “Pogba ha già deciso”

Le parole del giornalista Franco Leonetti, intervenuto oggi ai microfoni di Tv Play, sul centrocampista francese.

La decisione sarebbe stata già presa. Il 10 dei bianconeri ha le idee molto chiare sul suo futuro, e anche in campo inizia a far vedere sprazzi del meraviglioso calciatore ammirato all’inizio della sua carriera.

Paul Pogba rimane alla Juventus. Il calciatore allenato da Max Allegri, nonostante le solite milionarie squadre arabe alla finestra, disputerà un’altra stagione con la maglia della Vecchia Signora. Dopo l’ottimo ingresso nella sfida contro il Bologna, dove il francese è entrato dalla panchina e si è reso decisivo nel gol del pareggio di Vlahovic, l’obiettivo è proseguire in questa direzione. I minuti in campo, insieme alla forma fisica, sono destinati a crescere, con la società bianconera che spera di avere il 10 a disposizione per tutto il campionato. L’anno scorso infatti l’allenatore livornese non ha praticamente mai potuto utilizzare il centrocampista a causa dei numerosi problemi fisici. Quest’anno, se la condizione atletica assisterà il calciatore francese, la mediana della Juventus potrebbe prendere un altro volto, affiancando a Rabiot e Locatelli un calciatore decisivo anche in fase realizzativa.