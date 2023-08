Sarri boccia le due punte e l’inizio del match: “Scadenti e timorosi”

Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste al termine della gara dell’Olimpico, valevole per la seconda giornata di Serie A

Due sconfitte in due partite per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono stati battuti anche dal Genoa, dopo che il ko alla prima contro il Lecce.

Il tecnico dei capitolini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato l’1 a 0 firmato Retegui: “Ho visto dei passi avanti rispetto al Lecce. Abbiamo iniziato nervosi e timorosi. I primi 20 minuti sono stati scadenti e abbiamo perso tanti palloni in uscita. Poi abbiamo fatto anche bene, ma è mancato il guizzo degli attaccanti che non sono in condizione. Di solito hanno mostrato una qualità diversa, stasera hanno fatto troppo poco. Il risultato è un po’ bugiardo, ma evidentemente i passi in avanti da fare sono ancora tanti. Sono preoccupato per i molti calciatori che non sono ancora in condizione, come Kamada”.

La Lazio senza Milinkovic-Savic è ripartita dunque da due sconfitte – “Ha fatto altre scelte – prosegue Sarri – ora è inutile pensarci, dobbiamo essere bravi a trovare altre soluzioni. Non mi è piaciuto giocare con due punte, nel finale siamo così diventati confusionali”.