Torino, ci siamo: la decisione definitiva sul difensore, ore caldissime

Il mercato sta per finire e il Torino, in questi ultimi giorni di mercato, deve risolvere la situazione su un giocatore molto importante

Il campionato del Torino è iniziato con uno scialbo zero a zero contro il Cagliari; un punto a testa per due squadre che sembrano avere obiettivi ben diversi. I granata, infatti, vogliono essere protagonisti e provare ad inserirsi nella corsa per entrare in Conference League. Obiettivo non semplice ma i ragazzi di Juric possono fare bene a patto che, in questi ultimi giorni di mercato, non ci siano stravolgimenti imprevisti fino ad ora.

Lo stravolgimento che potrebbe cambiare, in negativo, la stagione del Torino riguarda la vicenda legata a Schuurs; il difensore, infatti, è un punto fermo della squadra di Juric ma la società granata deve fare attenzione al possibile pressing dell’Inter.

I nerazzurri, per rinforzare la difesa, hanno messo gli occhi su Pavard. Una trattativa che può essere completata solo se il Bayern Monaco troverà un sostituto; al momento, dunque, i bavaresi non hanno ancora dato il via libera per far partire il difensore in direzione Milano.

L’Inter è sì disposta ad aspettare ma non in eterno; alla fine del mercato estivo manca sempre meno e i nerazzurri hanno bisogno di un nuovo innesto qualora la trattativa Pavard non dovesse essere sbloccata. L’alternativa, per i nerazzurri, è proprio Schuurs ma il Torino non ha nessuna intenzione di privarsi del difensore anche perché si tratta di uno degli elementi più importanti all’interno della rosa di Juric. Saranno, dunque, giorni intensi per il mercato del club granata con la situazione Schuurs che sta tenendo in apprensione tutti i tifosi del Torino.

Torino, ecco l’alternativa a Schuurs: gioca in Serie A

In questi ultimi giorni di mercato può succedere di tutto e, per questo, il Torino (come tutti gli altri club) non vuole farsi trovare impreparato. La fiducia per una permanenza di Schuurs aumenta di ora in ora ma in caso di un clamoroso addio, il club dovrebbe tornare sul mercato per regalare a Juric un nuovo difensore.

Il nome individuato è quello di Hien, difensore classe 1999 in forza al Verona; una trattativa non semplice ma che sembra essere la principale in caso di partenza di Schuurs. In questi ultimi giorni di mercato si intrecciano i destini di vari squadre: l’Inter che vuole Pavard ma il Bayern non ha ancora dato il via libera, il Torino che teme per il futuro di Schuurs e il Verona che rischia di perdere Hien. Tutte queste situazioni, per forza di cose, verranno definite nel minor tempo possibile.