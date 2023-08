No a Lukaku: Vlahovic va via per 60 milioni

Il destino due attaccanti appare ancora una volta incrociato. Ecco la situazione legata al belga e al serbo

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha così iniziato la stagione con il successo prima contro l’Athletic Bilbao poi contro l’Almeria.

I blancos sono a punteggio pieno e la partenza di Karim Benzema, volato in Arabia Saudita non sembra proprio farsi sentire. I tifosi spagnoli, in questa lunga estate, sono tornati a sognare Kylian Mbappé, ma il francese anche anche stavolta appare destinato a rimanere sotto la Torre Eiffel, a vestire la maglia del Psg.

In avanti appare evidente che manchi un giocatore. Un attaccante che sia capace di metterla dentro con facilità. Carlo Ancelotti – secondo El Nacional – avrebbe chiesto uno sforzo sul mercato per migliorare il pacchetto offensivo.

Il portale scrive che l’ipotesi Romelu Lukaku è già stata accantonata per via di una condotta extra-campo che non convince il tecnico italiano. L’idea che potrebbe piacere al Real Madrid e al suo tecnico è, invece, Dusan Vlahovic.

Il problema per l’approdo a Madrid dell’attaccante serbo è legato al prezzo fissato dalla Juventus. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di privarsi del serbo per meno di 60 milioni di euro. Una cifra importante che il Real al momento non sembra disposto a mettere sul piatto per convincere il club torinese. L’idea concreta dei blancos resta quella di poter metter le mani su Kylian Mbappe. L’approdo del francese a Madrid, in questi giorni di mercato, appare davvero complicato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-Lukaku: destini incrociati

E’ interessante notare come il futuro di Romelu Lukaku appaia legato, ancora una volta, a quello di Dusan Vlahovic.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile scambio tra Juventus e Chelsea, ma le parti non sono riuscite a trovare un accordo. Ma se l’ex Fiorentina appare più che contento di giocare alla Juventus, lo stesso non si può dire per Lukaku, che ha voglia di cambiare aria e di lasciare il Chelsea. In questi giorni si cercherà comunque di trovare una sistemazione per l’ex Inter. In Italia, si sta parlando tanto di Roma e Milan, ma restano ipotesi poco percorribili.