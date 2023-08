Il Napoli annulla la conferenza di Garcia: cosa è successo

Rudi Garcia non parlerà alla vigilia dell’esordio stagionale casalingo contro il Sassuolo: il Napoli ha annullato la conferenza

Il Napoli non vive un momento particolarmente felice, almeno sul calciomercato. Gli azzurri hanno incassato la beffa Gabri Veiga che, dopo una lunga trattativa con la società partenopea, ha scelto di andare in Arabia Saudita, accettando la faraonica offerta dell’Al Ahli.

Trattativa in via di definizione e niente Napoli per il centrocampista spagnolo, con De Laurentiis che incassa un’altra delusione dopo quella per Danso. Intanto il campo ha dato qualche segnale incoraggiante con la vittoria in casa del Frosinone. Domenica si replica, al ‘Maradona’, contro il Sassuolo.

Una partita che avrebbe dovuta essere preceduta dalla conferenza stampa della vigilia di Rudi Garcia: l’appuntamento era già stato programmato per le 12.30 di venerdì 25 agosto ma è stato annullato. È stato lo stesso Napoli a comunicare che la conferenza non si terrà a causa di alcuni problemi tecnici. In particolare sono stati prolungati alcuni lavori nel centro sportivo di Castel Volturno che ha spinto la società ad annullare l’incontro del tecnico francese con la stampa.