Operazione d’urgenza per Guardiola: il comunicato UFFICIALE

Comunicato ufficiale del Manchester City: intervento chirurgico per Pep Guardiola per risolvere i problemi alla schiena

Pep Guardiola operato alla schiena. Il Manchester City ha pubblicato poco fa un comunicato stampa in cui spiega il motivo che ha spinto il tecnico spagnolo a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

“Pep Guardiola ha subito oggi un’operazione per un problema alla schiena” si legge nella nota che poi prosegue spiegando che l’allenatore soffriva “di forti dolori alla schiena da qualche tempo”. Da qui la decisione di andare a Barcellona e sottoporsi ad “un intervento chirurgico d’urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca”.

Nella stessa nota si legge che l’operazione è andata bene e che ora Pep Guardiola seguirà l’iter post operatorio stesso a Barcellona.

Manchester City, Lillo al posto di Guardiola

Per Guardiola ci sarà da affrontare un periodo di riposo nel quale non potrà essere in panchina. L’ipotesi, secondo quanto dichiarato dal Manchester City, è che il tecnico torni alla ripresa del campionato dopo la prima pausa per le Nazionali, probabilmente per il match del 16 settembre contro il West Ham, a pochi giorni dal debutto in Champions.

Nel frattempo la squadra sarà diretta da Juama Lillo, assistente dell’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco. In questo inizio di stagione, il City – protagonista del Triplete lo scorso anno – ha vinto la Supercoppa europea e le prime due gare di Premier League, cedendo però all’Arsenal nella Community Shield.