Marvin Cuni, Frosinone come trampolino: è la nuova ‘scommessa’ di Angelozzi

L’attaccante nato in Germania è approdato in Serie A questa estate direttamente dal Bayern Monaco. Col Napoli ha subito messo in mostra il suo talento

Per molti addetti ai lavori, la Nazionale albanese può guardare con fiducia al proprio futuro. Diversi i talenti che, negli anni a venire, possono infatti consentire all’Albania di compiere un salto di qualità. Da Broja del Chelsea ad Asllani dell’Inter fino a… Marvin Cuni.

Cuni è nato in Germania, ma ha origini e passaporto albanese. A luglio è approdato in Italia, al Frosinone, direttamente dal Bayern Monaco. Operazione a titolo definitivo, coi bavaresi che si sono garantiti una percentuale importante sulla futura rivendita.

Il club ciociaro crede molto nel classe 2001, che ha già debuttato in Serie A alla prima giornata. Sabato scorso, contro il Napoli, Cuni è entrato a metà del secondo tempo riuscendo subito a mostrare le sue enormi qualità.

Prima punta e attaccante esterno, già ben strutturato (è alto quasi un metro e novanta) fisicamente, il Frosinone se lo coccola sperando di poter realizzare l’ennesima grande plusvalenza degli ultimi anni. In tal senso, il Ds Angelozzi è una garanzia.

Per il ragazzo, il Frosinone e il calcio italiano rappresentano le migliori vetrine per esibire tutto il suo talento e convincere Sylvinho, CT dell’Albania, a puntare anche su di lui per l’immediato futuro.