Milan, De Ketelaere è già un rimpianto: “In Premier per più di 70 milioni”

Il giocatore belga segna al suo esordio con la maglia dell’Atalanta e sui social i tifosi rossoneri si scatenano

Un inizio così lo aveva sognato al Milan, ma ben presto l’avventura in rossonero si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Ad inizio stagione, Charles De Ketelaere dava l’impressione che sarebbe bastato un guizzo per prendersi il Diavolo. Il guizzo, però, non è mai arrivato: tante reti sbagliate, prima di incupirsi e sparire totalmente. La cessione a fine campionato appariva inevitabile.

Ora la storia all’Atalanta è iniziata alla grande, con una rete che ha allontanato quei fantasmi che si erano presentati dopo un gol sbagliato e una traversa. De Ketelaere può così voltare pagina, mettendosi alle spalle l’avventura negativa in rossonero. C’è da pensare all’Atalanta e ad una rinascita alla quale in molti credono.

Sui social inevitabilmente i tifosi del Milan si sono scatenati. C’è chi parla di rimpianto, chi se la prende con Pioli per non essere riuscito a valorizzarlo e c’è, infine, chi esulta, pensando che il riscatto da parte dell’Atalanta può diventare realtà.

Ecco alcuni tweet:

#DeKetelaere mai che lo davo a quelle cifre. Destinato a essere riscattato per 30mln e ceduto tra 2 anni a 70+ ad una della Premier per una super plusvalenza — Riccardo Pinna (@Rikymilanista92) August 20, 2023

Se certi giocatori non riescono a sopportare la pressione di una maglia importante, non è colpa di nessuno.

Ora dateci 30 milioni per il riscatto e contenti tutti.#sassuoloatalanta #DeKetelaere — Fabio Morasca (@FabioMorasca) August 20, 2023

Ho seguito l'Atalanta, e più che vedere #DeKetelaere, ho visto tutta la differenza che c'è, fra #Pioli e #Gasperini. — John Doe (@dukeby) August 20, 2023

Contento per #DeKetelaere: ripartire dopo una stagione complicata non è mai facile, non avevo dubbi che con l'#Atalanta sarebbe rinato https://t.co/oNRi5BUGrM — giulio (@giulio_galli) August 20, 2023

Se lo merita Charles #Deketelaere. Il #Milan farà una plusvalenza ma io sono un tifoso e non sono un commercialista del Milan, per cui dispiace avere perso un talento del genere che sono certo farà bene. Fa la sottopunta a Bergamo in una 3/4 a due. Lui ed Ederson dietro Scamacca. https://t.co/n2r2B5s5EC — AngelRedblack- MTW🐦#MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) August 20, 2023

Sinceramente: contento per Charles e speriamo continui così, almeno lo riscattano, tutti felici e contenti. Al Milan, pur volendogli tutto il bene di questo mondo, non era cosa. Il resto, è puro teatrino per personaggi tra il grottesco e l'assurdo.#Deketelaere pic.twitter.com/Ivo8EXoLH4 — Il Casciavait (@ilcasciavait) August 20, 2023