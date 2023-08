Pioli promuove il mercato e sceglie il regista del Milan: “Bennacer fuori tanto, ecco chi gioca”

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match contro i rossoblu di Thiago Motta. Ecco le sue parole

Ricomincia la stagione anche per il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli domani faranno il loro esordio in Serie A contro il Bologna.

Sarà un Milan nuovo quello che sfiderà la squadra di Thiago Motta. Tra i calciatori arrivati in estate, spazio dal primo minuto per Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Pioli è dunque pronto a dare la caccia allo Scudetto, con una squadra rinforzata. Il tecnico presenta così il match del Dall’Ara in conferenza stampa.

Segui con Calciomercato.it le dichiarazioni di Pioli:

Nuovo Milan per Pioli – “Il club ha ascoltato i miei consigli sulle caratteristiche dei giocatori. Mi ritengo soddisfatto di quello fatto, ma so che il club è attento su quello che può succedere in questi dieci giorni. Abbiamo cambiato circa 20 giocatori, tra entrate e uscite. Ci tengo a salutare chi ha lasciato il club, ma ora saranno i risultati a dirci chi siamo. Sono arrivati giocatori forti e vogliamo essere competitivi”.

Attaccante – “Sono molto contento di Okafor come centravanti. Colombo è cresciuto tanto che merita il suo spazio”.

Milan senza italiani – “Parlare di giocatori italiani e stranieri nel 2023 mi sembra bizzarro. Siamo un club inclusivo. Il Milan deve avere giocatori forti. Stiamo lavorando per diventare i migliori possibili”.

Lotta Scudetto – “Il calcio è in evoluzione, anche noi proveremo a proporre qualcosa di diverso. Le prime quattro posizione saranno combattute da 5-6 squadre e non cambierà”.

Centrocampisti – Stefano Pioli risponde così ad una domanda di Calciomercato.it in merito al ruolo di playmaker – “Bennacer? Il suo recupero è lontano. In quel ruolo di playmaker ho provato Krunic, che preferisce giocare lì,ma può giocarci anche Reijnders, più di Musah e Loftus-Cheek. Ma sono soddisfatto anche dell’impiego di Adli in quel ruolo. Il francese l’ho trovato motivato, ma è sempre stato così. E’ un ragazzo che fa gruppo. Dal punto di vista difensivo deve ancora lavorarci.”