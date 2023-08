Belotti alza la cresta e salva la Roma, De Ketelaere fa esultare l’Atalanta

La prima giornata di Serie A è proseguita con le sfide dell’Olimpico e tra i bergamaschi e neroverdi. Ecco come è andata

Emozioni e gol all’Olimpico tra Roma e Salernitana. La sfida tra i capitolini e i campani si è conclusa 2 a 2 grazie alle doppiette di Andrea Belotti e Antonio Candreva.

Il ‘Gallo’ ritrova così il sorriso, con due gol da vero bomber, ma non basta per dare la vittoria ai giallorossi. E’ proprio l’ex Torino a dare il vantaggio alla Roma, ma poi un fantastico Candreva ribalta tutto. Due centri d’autore per l’ex Inter che sembrano poter piegare i giallorossi, ma a nove minuti dalla fine la rete del pari di testa, firmata, come detto, da Belotti ristabilisce la parità.

A Reggio Emilia, invece, la sfida tra il Sassuolo e l’Atalanta si conclude con la vittoria dei bergamaschi: a sbloccare la partita è stato Charles De Ketelaere. Per il belga è la prima rete in Serie A, all’esordio con i nerazzurri. Il Milan ora è davvero un lontano ricordo. Nel finale il 2 a 0 firmato Zortea.

Roma-Salernitana 2-2: 17′ e 82′ Belotti, 36′ e 49′ Candreva

Sasuolo-Atalanta 0-2: 84′ De Ketelaere, 93′ Zortea