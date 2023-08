Juve, così salta l’accordo: allarme dalla Germania

Il giocatore potrebbe lasciare il club bianconero per approdare in Arabia Saudita. Il punto della situazione

Non manca molto alla chiusura del calciomercato, ma il futuro di Leonardo Bonucci è ancora tutto da scrivere.

In questi giorni, il difensore italiano, finito ai margini del progetto della Juventus, sta facendo discutere davvero parecchio. Restare in bianconero per l’esperto centrale appare davvero impossibile e Bonucci ha ancora voglia di mettersi in gioco per poter conquistare la Nazionale in vista dei prossimi Europei. Serve dunque una squadra di buon livello che possa dargli il minutaggio giusto per convincere Luciano Spalletti.

In Italia si è fatta strada l’ipotesi Lazio, ma è all’estero che diverse squadre stanno provando a mettere a segno il colpo Bonucci. Ci sta pensando l’Ajax, ma soprattutto l‘Union Berlino. I tedeschi, più di altri, hanno mostrato interesse per il 36enne e la Champions League può certamente rappresentare uno stimolo importante per il giocatore, che non ha, però, ancora deciso dove trasferirsi.

Calciomercato Juventus, ipotesi araba per Bonucci: il punto

Secondo Fussball Transfers c’è anche l’ipotesi araba da tenere in considerazione per Leonardo Bonucci.

Per FT, tra il difensore e l’Union Berlin non sarebbe stato ancora raggiunto un accordo economico e la proposta proveniente dall’Arabia Saudita, invece, sarebbe davvero allettante. Ecco perché la pista che porta Bonucci nella terra che ha stregato Cristiano Ronaldo e Karim Benzema non è da escludere. Come non è ancora da scartare, assolutamente, che l’Union rilanci convincendo l’ormai ex capitano della Juventus a sbarcare in Bundesliga. È ancora tutto aperto.